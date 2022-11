¿A qué hora se estrena y cuándo? Desencantada llega con su esperada secuela a Disney Plus

Encantada fue la primera película de Disney que experimentó escenas animadas y de carne y hueso. La cinta fue todo un éxito, sobre todo la encantadora actuación de Amy Adams quién destacó la ternura de su personaje y nos hizo disfrutar la cinta. Ahora llega una segunda parte, Desencantada, que está a punto de estrenarse por streaming.

¿Cuándo se estrena Desencantada y dónde?

La segunda parte de esta querida película se estrena el viernes 18 de noviembre por Disney +. Los horarios se muestran a continuación.

México: 2:00 am.

Perú y Colombia: 3:00 am.

Argentina y Chile: 5:00 am.

¿De qué tratará la cinta Desencantada en Disney + ?

Primero queremos comenzar señalando que Desencantada no estará exenta de grandes canciones. La cinta contará con siete temas músicales, uno de ellos será interpretada por Patrick Dempsey, mientras que Idina Menzel tiene dos canciones confirmadas en la película que cuenta con Adam Shankman como productor. Es decir que podremos ver el largometraje y cantar a la vez ¡Una maravilla!.

La sinopsis oficialde Desencantada, señala lo siguiente.

Giselle y Robert se casaron hace quince años, pero Giselle está cansada de vivir en la ciudad. Ella y su familia deciden mudarse a una tranquila comunidad suburbana llamada Monroeville en busca de una vida de cuento de hadas. Desafortunadamente, eso no arregla todos sus problemas. Los suburbios tienen otras reglas y una reina: Malvina Monroe, quien hace que Giselle se sienta aún más fuera de lugar.

Ella se siente frustrada porque no ha sido fácil ser feliz para siempre, así que intenta usar la magia de Andalasia para solucionar sus problemas, pero accidentalmente transforma la ciudad en un cuento de hadas de verdad y pone en riesgo la felicidad de su familia. Ahora Giselle debe correr contra reloj para revertir el hechizo y descubrir qué significa vivir felices para siempre para ella y su familia.

¿Cuál es el reparto de Desencantada?

El elenco principal de la cinta es integrado por: