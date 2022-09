La secuela de la exitosa película de 2007 "Encantada" protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey está muy cerca de llegar a la pantalla.

En el evento D23 de Disney se estrenó el primer tráiler y además, se anunció la fecha en que la esperada cinta llegará a la plataforma streaming.

La primera historia contó con grandes estrellas del espectáculo en sus filas quienes interpretaron los recordados papeles y entonaron las recordadas canciones.

Idina Menzel y James Marsden también fueron parte de la ficción y retomarán sus papeles para la secuela.

La primera película fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

El rodaje de Desencantada terminó en agosto del 2021 y contó con el regreso de gran parte del elenco original. Quienes regresan a la ficción son: Amy Adams quien repite su rol como Gisselle, Patrick Dempsey retoma el papel de Robert Philip, James Marsden como el Príncipe Eduardo e Idina Menzel como Nancy Tremaine.

Maya Rudolph se suma a la producción como la nueva gran villana de la historia.

¿Cuándo se estrena Desencantada en Disney Plus?

La cinta se estrenará el 24 de noviembre en Disney Plus. Revisa el tráiler a continuación.