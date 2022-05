Este martes se dio a conocer una nueva fotografía de Desencantada, la secuela de la exitosa película de 2007 "Encantada" protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey y James Marsden.

Se trata de la primera imagen de Amy Adams y Maya Rudolph en sus papeles. Junto a ellas, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel también regresan a la película y dará la bienvenida a Yvette Nicole Brown y Jayma Mays al elenco.

La nueva producción regresará a la historia de Giselle, la princesa animada que encontró su camino en el mundo de acción en vivo en la ciudad de New York, Estados Unidos.

Pese a que su secuela ha tardado varios años en desarrollarse, los fans están cada vez más cerca de ver a los personajes nuevamente en pantalla.

Cabe recordar que la primera película fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

¿En qué fecha se estrena Desencantada en Disney+?

Desencantada se estrenará el próximo 24 de noviembre de 2022 en el servicio de streaming Disney+, es decir, estará disponible justo el Día de Acción de Gracias.

¡Mira la primera foto!