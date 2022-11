Desencantada, la secuela de la exitosa película de 2007 "Encantada" protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey está muy cerca de llegar a la pantalla con su elenco original.

¿Cuándo se estrena Desencantada?

La cinta llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo viernes 18 de noviembre. Revisa el tráiler a continuación.

¿Quiénes regresan a la serie?

Idina Menzel y James Marsden quienes participaron en la primera entrega retomarán su papel en la secuela como Nancy Tremaine y Edward, los reyes de Andalasia.

A ellos se les suma Maya Rudolph como la nueva gran villana de la historia, Malvina Monroe. Gabriella Baldacchino interpreta a Morgan, la hija de 16 años de Robert e hijastra de Giselle y Griffin Newman le da voz a Pip, la ardilla amiga de Giselle.

Encantada - Desencantada

La primera película, estrenada el 200, fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

La cinta narra la historia de Giselle (Adams), una joven doncella de la tierra de Andalasia que es enviada a la ciudad de Nueva York por obra de una malvada reina.

En ese lugar construye una nueva vida y se enamora de un apuesto abogado (Patrick Dempsey). La película terminó con un final de cuentos de hadas para la doncella quien formó una familia con Robert.

La secuela transcurre 15 años después de su final feliz, Giselle, Robert y Morgan se mudan de Manhattan a una nueva casa en el suburbio de Monroeville. Sin saber que están siendo vigilados por Malvina Monroe, quien tiene muy malas intenciones para la familia y pondrá en riesgo todo lo que Giselle ha construido y deseado.