Desencantada regresó este viernes 18 de noviembre a la pantalla con su esperada nueva historia que continúa con los sucesos de Encantada, estrenada en 2007. A pesar de que casi el elenco original regresó en su totalidad, hubo un cambio que impactó a los seguidores de la producción de Disney.

¿Qué pasó con Morgan?

En la primera entrega, el personaje de Morgan Philip, la hija de Robert (Patrick Dempsey), fue interpretada en la primera entrega por Rachel Covey, mientras que en la secuela, el papel de la hijastra de Giselle quedó en manos de Gabby Baldacchino.

Este cambio se debe, según lo que reporta PopSugar, a la edad de la actriz original, quien en la actualidad tiene 24 años. La producción quería que Morgan sea más joven para interpretar a la adolescente molesta en la secuela.

Cover tras su participación en Encantada el 2007, cuando tenía solo 6 años, se alejó de la actuación para enfocarse en otra gran pasión, la música.

A pesar de eso, también participó esporádicamente en otras producciones cinematográficas como What Would You Do, en donde interpretó a una joven víctima de Bullying, y también realizó un cameo en Desencantada como una habitante de Monrolasia.

Cover además se graduó de la Universidad Northwestern en 2020 y ahora es dramaturga y compositora, en Nueva York, en donde dirige distintos proyectos.

Desencantada 2

La primera película, estrenada el 2007, fue nominada a tres premios Oscar en la categoría de Mejor Canción por las canciones de Alan Menken y Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" y "That’s How You Know ...".

El filme protagonizado por Amy Adams y Patrick Dempsey cuenta la historia de Giselle (Adams), una joven doncella de la tierra de Andalasia que es enviada a la ciudad de Nueva York por obra de una malvada reina.

En ese lugar construye una nueva vida y se enamora de un apuesto abogado (Dempsey). La película terminó con un final de cuentos de hadas para la doncella quien formó una familia con Robert.

La secuela transcurre 15 años después de su final feliz, Giselle, Robert y Morgan se mudan de Manhattan a una nueva casa en el suburbio de Monroeville. Sin saber que están siendo vigilados por Malvina Monroe, quien tiene muy malas intenciones para la familia y pondrá en riesgo todo lo que Giselle ha construido y deseado, por lo que sus amigos de Andalasia deberán ayudarla.

