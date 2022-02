El segundo trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness mostró las primeras imágenes de un misterioso grupo, pero queda claro el regreso de al menos dos personajes de Marvel.

Este domingo se publicó en la previa del Super Bowl el segundo trailer oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, rompiéndola en internet inmediatamente.

Y es que la secuela de Doctor Strange y la exploración del Multiverso, todo después de Spider-Man: No Way home, tiene altas expectativas en este película. Y con el adelanto, de inmediato varios notaron la aparición de un esperado personaje de Marvel y que hará su estreno en el UCM.

¡Atención! A continuación puede haber spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo

En este trailer sin duda hay varios momentos de análisis, pero uno de los más claros, aunque podrías haber pasado por alto, es la aparición de un misterioso personaje de Marvel y también el tanteo de otro héroe que murió en el UCM.

¿De quién hablamos? Nos referimos a la escena en que Stephen Strange está en una extraña mansión esposado y es escoltado por robots parecidos a los de Iron Man. Además, alguien le habla desde una plataforma y si bien solo se escucha su voz y se ve una silueta, se puede identificar que es nada más y nada menos que Profexor X, interpretado nuevamente por Patrick Stewart.

Stewart se puso en la piel del líder de los mutantes en la trilogía original de X- Men hace varios años, aunque también aparición en la secuela de X-Men Días del futuro pasado, donde compartió pantalla con su "yo" más joven, el Profesor X de James McCavoy.

Pero eso no es todo, ya que por los robots, se puede interpretar que al lado de Charles Xavier tiene que estar Tony Stark, pero no el que conocemos interpretado por Robert Downey JR.

¿Cómo puede ser esto? Pues en Loki y en Spider-Man: No Way Home ya conocimos que existen variantes de los personajes del UCM interpretados por otros actores, por lo que en esta escena podría estar un Tony Stark con otro actor. Algunos se aventuran a decir que será llevado al cine por Tom Cruise.

Pero, ¿qué hacen Profesor X y Tony Stark en el mismo equipo juzgando a Stephen Strange? En los cómics existe un grupo llamado los Illuminati, los héroes más poderosos del universo y que tienen en su equipo a Iron Man y Charles Xavier. ¿A quién más? Al mismo Doctor Strange, Namor, Capitán América y Mr. Fantástico.

De hecho, los fans ya encontraron una nueva aparición, pero en el poster oficial publicado hoy. Ahí se puede ver un escudo de Capitán América, pero con la bandera de Gran Bretaña. ¿Alguna idea? Esto confirmaría la aparición de Capitana Carter en la película, quien ya debutó en la serie animada What If...?.

Por ahora no se ha confirmado la aparición de estos personajes, salvo la de un maligno Doctor Strange. Pero diferentes insiders ya han reportado que aparecerán diferentes personajes del UCM en otros universos, trama que ya se adelantó en la sinopsis oficial.

Doctor Strange 2 se estrena en cines el próximo 6 de mayo del 2022.