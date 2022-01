Spider-Man | No Way Home abre la puerta al regreso de Iron Man y Capitán América: ¿Cómo es posible?

El gran estreno del 2021 sin duda alguna, con cifras en la mano incluida, fue Spider-Man No Way Home. Y es que la tercera película de la saga con Tom Holland como Peter Parker dejó la grande en las salas de cine por el elenco e historia de la producción.

La cinta que fue traída por Sony y en compañía de Marvel Studios logró un récord de personas en pandemia, y es que la llegada del Multiverso como se promocionó en los trailers con el retorno de villanos de otras películas genero una expectativa que fue cumplida a cabalidad en las salas de cine.

Pero el estreno de Spider-Man 3 logró no solo darle un tremendo gesto a los fans de Marvel, sino también promover una idea que por ahora ilusiona a más de alguno y es totalmente posible.

La puerta que abrió Spider-Man: No Way Home

Atención: A continuación hay spoilers de Spider-Man No Way Home y de las últimas películas de los Vengadores. Si no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Si bien se rumoreaba en los meses previos, dado que los villanos de sus películas como Doctor Octopus de Alfred Molina o Electro de Jamie Foxx confirmaron su presencia en los adelantos, el regreso a la pantalla de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus roles del Hombre Araña fue el gran momento del cine de los últimos años.

Y es que el Multiverso desatado por Doctor Strange justificó tener por primera vez en live action a tres personajes iguales pero de diferentes sagas, como lo fueron Hombre Araña de Sam Raimi y las dos películas de The Amazing Spider-Man.

El Multiverso retrató que existen otras variantes de personajes protagonistas como Peter Parker, teniendo a Tom Holland con este rol en el UCM actual. De hecho en la misma película del arácnido vimos a una variante de Jonah J. Jameson, con J.K. Simmons volviendo al rol del periodista y director del Daily Bugle.

Pero esto también lo vimos anteriormente en Loki, con el personaje de Tom Hiddleston ya conocido encontrándose con muchas variantes de él mismo, incluida Sylvie, una variante femenina de él.

Esto significa, a grandes rasgos, que se confirma que los personajes de la saga del Infinito tienen sus variantes. Incluso ya se confirmó que veremos a Doctor Strange Supreme, un Stephen Strange de otro universo, en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero, ¿qué significa esto para el futuro del UCM? Pues infinitas posibilidades. De hecho, esto da la oportunidad para que Marvel Studios pueda traer a otros personajes de las películas anteriores y que ya murieron, como Iron Man o incluso el Capitán América de Steve Rogers (Chris Evans) que aún no se sabe exactamente qué pasó con él tras envejecer con Peggy Carter en el pasado.

Con el Multiverso abierto, no sería una sorpresa que en el futuro aparezcan nuevas versiones de estos héroes, tanto interpretadas nuevamente por Robert Downey Jr o Chris Evans, o incluso por otros actores. Recordar que este último dejó su puesto para Anthony Mackie, quien será el nuevo Capitán.

De hecho, ya existen rumores de que en Doctor Strange 2 podríamos ver a Capitana Carter, personaje que debutó en la serie animada What If...? y que muestra cómo hubiera sido la historia si Peggy era quien recibía el suero del Super Soldado y no Steve Rogers.

Otros fanáticos más aventurados aseguran que podría significar que otro actor tome el manto de Iron Man, como Tom Cruise. Recordemos que el actor de Misión Imposible fue considerado para ser Tony Stark, y en este nuevo universo de posibilidades, bien podría caracterizar al personaje al menos con un cameo.

Por ahora habrá que esperar a qué planes tiene Marvel en el futuro cercano, pero no es casualidad que en un año calendario se toque el tema del Multiverso y las variantes en cuatro producciones: Loki, What If...?, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El próximo estreno de Marvel Studios será la secuela de Doctor Strange, mientras que en sus series tienen preparado los estrenos de Ms. Marvel, She Hulk y Moon Knight.