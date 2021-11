La película The Falcon and The Winter Soldier mostró el camino que tuvo que seguir Sam Wilson para convertirse finalmente en el Capitán América. Pese a eso, parece ser que Marvel aún no está listo para soltar a su antecesor Steve Rogers en Capitán América 4.

Esto porque a pesar de que todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama de esta nueva cinta, recientemente el productor Nate Moore comentó en una entrevista al sitio ComicBook sobre los planes del personaje de Capitán América.

“Creo que (Sam Wilson) no es Steve Rogers y creo que eso es algo bueno”, dijo Moore. “Porque para mí, este nuevo Cap es Rocky. Va a ser el perdedor en cualquier situación. No es un supersoldado. No tiene cien años. No tiene a los Vengadores. ¿Qué pasa con este tipo que anuncia públicamente algo así sin el apoyo? ‘Soy el nuevo Capitán América’. Entonces ¿Qué pasa después? Creo que es fascinante porque es solo un tipo. Es un tipo con alas y un escudo, pero es un tipo”.

“Entonces, vamos a ponerlo en el escurridor y haremos que se lo gane, y veremos qué pasa cuando es superado, sobrepasado, superado por todo. ¿Qué hace que alguien sea el Capitán América? Voy a argumentar que no es ser un supersoladado. Y creo que vamos a demostrar eso con (Anthony) Mackie y Sam Wilson”, adicionó.

Todo parece indicar que Capitán América 4 mostrará las complicaciones que Sam enfrentó en la serie y los desafíos que tendrá que superar para convertirse en el nuevo Capitán América.

Cabe recordar que esta nueva película fue anunciada después The Falcom and The Winter Soldier. Eso no es todo, porque también contará con Malcolm Spellman como parte del equipo creativo.