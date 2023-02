En desarrollo está la próxima película de Capitán América, llamada Captain America: New World Order. Claro que esta vez el protagonista no será Chris Evans como Steve Rogers, sino Anthony Mackie como el nuevo superhéroe.

Y es que en los hechos de Falcon and The Winter Soldier, el personaje de Mackie hizo el relevo definitivo para ser el nuevo Capitán. Sam Wilson es el nuevo portador del escudo, pero aún no hay claridad sobre qué pasó con Rogers tras el final de Endgame en que nos enteramos que ya es un anciano tras vivir décadas junto a Peggy Carter.

Pero el actor podría haber revelado todo, pero en condicional debido a las clásicas bromas y declaraciones poco serias que da Mackie cuando se trata del UCM.

En diálogo con Jimmy Kimmel, el entrevistador le preguntó si Steve Rogers está vivo, a raíz de la preproducción en l a que se encuentra la cuarta parte de la película.

Lo primero que reveló el actor es que el 1 de marzo comienzan las grabaciones y que ya se ha probado el traje. En un "ping pong" al que lo sometió Kimmel, no logró sacarle información sobre si esta producción tenía como trama el multiverso, o si aparecía Kang.

Pero la respuesta que sí logró sacarle, o parte de ella, es si Steve Rogers está muerto:

"¿Que si está muerto? digo, no está muerto. ¿Por qué quieres matar a Steve? No hay nada de malo con un viejo Cap.... (sí está vivo) sí eso creo, no lo vi morir. No lo sé, vi a Chris Evans hace dos semanas y se veía bastante bien".

Quizás Anthony es de los actores menos confiables por su tendencia a las bromas, pero al menos el detalle sirve para al menos descartar que sea una realidad que el personaje de Evans esté muerto.

Además, la gran regla del cine es que los personajes pueden darse por muertos solo si apareció cuando perdieron la vida en cámara, cosa que no pasó con el Primer Vengador.