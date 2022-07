¡Atención fanáticos! Volveremos a ver a Capitán América con algunas modificaciones.

¡Alerta Spoiler!

Recordemos que en Avengers Endgame, Chris Evans dejó el traje de Capitán América, ya que decidió vivir su vida normal y envejecer.

En la escena se puede ver como los personajes sienten que todo pasa en un extracto de segundos, mientras que para nuestro superhéroe Capitán América (Chris Evans), fue toda una vida, cargada de años y experiencias junto a su amada.

Nuestro nuevo Capitán América, será Anthony Mackie, este proyecto será la continuación oficial de los acontecimientos de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, donde Sam Wilson (Mackie) por fin acepta el escudo para continuar el legado de Steve Rogers.

La dirección del filme estará a cargo de Julius Onah, quien es conocido por dirigir películas como: Luce (2019), The Cloverfield Paradox (2018), The Girl Is in Trouble (2015).

Otro dato de esta película, es que será la segunda película de Marvel en tener su cuarta parte como lo fue con la saga de Thor: Love and Thunder.

Otros de los estrenos que nos esperan son los siguientes:

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 de febrero del 2023

- Secret Invasion: entre marzo y junio del 2023 (otoño en Chile).

- Guardians of the Galaxy Vol 3: 5 de mayo del 2023.

- Echo: entre junio y septiembre 2023 (invierno en Chile)

- Loki 2: entre junio y septiembre del 2023 (invierno en Chile)

- The Marvels: 28 de julio 2023

- Blade: 3 de noviembre 2023

- Iron Heart: entre septiembre y diciembre del 2023 (primavera en Chile)

- Agatha: Coven of Chaos: entre diciembre del 2023 y marzo del 2024 (verano en Chile)

- Daredevil: Born Again: entre marzo y junio 2024 (otoño en Chile)

- Thunderbolts 26 de julio del año 2024

¿Cuándo se estrena Capitán América 4?

Captain America: New World Order llegará el 3 de mayo 2024.