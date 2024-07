Tráiler de Capitán América Un Nuevo Mundo: Las cosas que no viste del primer adelanto

Llegó un día tarde, pero llegó. El tráiler de Captain América Brave New World se estrenó este viernes a las 9:00 AM con el primer vistazo a la película que ha sido un dolor de cabeza para Marvel Studios.

Los reshoots y rumores de que las funciones de prueba no tuvieron éxito, sumado a la pandemia, han retrasado el estreno de esta película. Incluso en las regrabaciones se sumó el actor Giancarlo Esposito, recordado por su papel de Gustavo Frings en Breaking Bad.

Si aún no viste el tráiler, revisa a continuación las primeras imágenes ya con Sam Wilson (Anthony Mackie) como el nuevo Capitán América de manera oficial:

Tráiler subtitulado de Capitán América Un Nuevo Mundo:

Análisis: lo que te perdiste del tráiler de Capitán América 4

El primer adelanto dejó comentarios divididos en redes sociales, con varios entusiasmados, pero algunos que todavía no están completamente convencidos; sobre todo porque dudan ante las regrabaciones.

La idea de la película es clara: Sam Wilson ya es el Capitán América y el Presidente de Estados Unidos buscará su apoyo. Lo que primero debes saber es que el mandatario es Thunderbolt Ross; personaje que antes fue caracterizado por William Hurt.

Ante su fallecimiento, Marvel Studios lo recasteó con el importante actor Harrison Ford. Tras los hechos de Avengers Endgame; ahora el general es el Presidente de EE.UU.

Pero como se entiende, su presidencia y el Gobierno está en riesgo con villanos que buscan desestabilizarlo; por lo que Sam tendrá su primera gran misión de vengador.

Lo primero que quizás no notaste fueron los nuevos personajes, tanto como el aliado de Wilson y los villanos.

El nuevo Falcon

En la serie The Falcon and the Winter Soldier conocimos a Joaquín Torres, conocido militar de Sam y que ahora él llevará el manto de Falcon.

Regresa Isaiah Bradley

Otro aliado, o un problema, como vemos en las imágenes, es Isaiah Bradley; quien fue un soldado tipo Capitán América ocupado por el Gobierno durante la Guerra Fría; y que conocimos en la serie de Falcon.

Con un pasado tortuoso, y es que por problemas raciales, él no tuvo el mismo apoyo y reconocimiento que Steve Rogers.

Giancarlo Esposito como misterioso villano

El reconocido actor de Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian y más sagas; ahora se suma a Marvel Studios a pedido de los fans.

Si bien muchos esperaban que fuera alguien más protagónico como Profesor X, Magneto o hasta Doctor Doom; interpretara a alguien no muy popular.

En el tráiler lo vemos como una clase de espía militar y el villano a vencer; y aunque no tenemos su nombre, reportes indican que será George Washington Bridge (G.W. Bridge). Este en los cómics fue un agente de S.H.I.E.L.D. y exmercenario.

El Líder

Otro personaje olvidado en Marvel Studios que vuelve es Samuel Sterns, quien apareció en la película de Hulk. Claro que ahora como villano tomando el nombre de El Líder.

No es muy notorio, pero escuchamos la voz del actor Tim Blake Nelson en el tráiler y lo vemos de espalda en dos oportunidades. Será otro villano de la película.

Sabra

La vemos también en un par de imágenes a la actriz israelí Shira Haas; quien se reporta que será Sabra en la película. Esta es una heroína israelí en los cómics y que también pertenece a los mutantes. Aquí en el tráiler al menos la vemos como una agente del servicio secreto israelí.

Red Hulk

Quizás lo que más notaste es el estreno de este importante personaje de los cómics. Red Hulk está aquí y hará su estreno en Marvel Studios, luego de verlo en el final del tráiler.

En los cómics, Red Hulk es justamente Thunderbolt Ross, quien será interpretado ahora por Harrison Ford. ¿Cómo se convierte en el villano de Hulk? Tendremos que descubrirlo en la película, aunque El Líder podría tener que ver.

Al menos en las historietas es un antihéroe, por lo que hay mucho por descubrir sobre este personaje y cómo tendrá incidencia en la película Thunderbolts*. Cinta en producción que contará con los regresos de Florence Pugh como Yelena, Sebastian Stan como Bucky Barnes, David Harbour como Red Guardian y el actor Wyatt Russel como U.S. Agent; entre otros.

Conexión con Eternals

Un guiño y que ya se había filtrado, es que finalmente sabremos qué paso con el Celestial congelado en el mar en La Tierra, Tiamut, que vimos en Eternals. Al final vemos una batalla en el mar y con posiblemente el Celestial de fondo.

¿Cuándo se estrena Capitán América: Un Nuevo Mundo?

Capitán América 4 llegará a los cines de mundo el 14 de febrero del 2025. Siendo la primera película de Marvel Studios del próximo año.