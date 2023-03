La cuarta entrega de Capitán América contará con un nuevo protagonista y es que luego de que Sam Wilson se convirtiera en el nuevo capitán en “The Falcon and The Winter Soldier” se confirmó que una cuarta película continuaría con sus aventuras como el superhéroe de Marvel Studios.

La cinta también contará con la participación de personajes que hemos visto en entregas anteriores además de sumar a nuevos personajes a la trama.

¡Ya tenemos el primer vistazo!

La producción de la cuarta película comenzó en marzo de este año, situada en la ciudad de Atlanta podemos ver la primera imagen de Anthony Mackie como Sam Wilson en el set de grabación.

Claramente no fue Marvel Studios quién nos entregó la foto, sino que el sitio Just Jared compartió el momento en donde se captó a Mackie en el rodaje de una escena de Captain America: New World Order durante la jornada de este martes.

La imágen no nos revela nada hasta el momento de la trama de la cinta ya que el resto de la decoración que se puede ver al rededor del actor no nos indica nada más a parte de que es un restaurante.

Hay que recordar que Sam se convirtió en el nuevo Capitán luego de que Steve le dejará su escudo en Avengers: Endgame y vimos comenzar su historia como el nuevo portador del escudo en la serie que protagoniza en Disney+ estrenada en 2021.

Captain America: New World Order se estrenará en mayo de 2024 y contará con Anthony Mackie como Sam Wilson, Harrison Ford como Thaddeus Ross, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns, Danny Ramirez como Joaquin Torres y el nuevo Falcon, entre otros más.

Dirigida por Julius Onah la película se rumorea que podría conectarse con la trama de los Eternals.