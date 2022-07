¡ATENCIÓN FANÁTICOS!

Desde hace un tiempo sabemos que Marvel, nos está preparando la cuarta parte de la cinta de Capitán América, este filme contará con algunas modificaciones que a los seguidores de Marvel tiene atentos.

¡Alerta Spoiler!

Recordemos que Chris Evans dejó el traje de Capitán América, ya que decidió vivir su vida normal y envejecer como lo mostraron en Avengerd Endgame.

En la escena se puede ver como los personajes sienten que todo pasa en un extracto de segundos, mientras que para nuestro superhéroe Capitán América (Chris Evans), fue toda una vida, cargada de años y experiencias junto a su amada.

Pero Fans no se sientan tristes, ya que el sucesor del Capitán América, ser Anthony Mackie, este proyecto será la continuación oficial de los acontecimientos de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, donde Sam Wilson (Mackie) por fin acepta el escudo de Capitán América para continuar el legado de Steve Rogers.

El filme Capitán América 4, marcará la segunda vez en que una franquicia de un superhéroe en solitario de Marvel Studios obtiene su cuarta película, con la diferencia de que su protagonista cambiará.

Por el contrario, el Vengador original que sí protagoniza (por primera vez) su cuarta película independiente en el Universo Cinematográfico Marvel es Chris Hemsworth, que está de vuelta en su propia franquicia con 'Thor: Love and Thunder', ya en cines. Además, el actor australiano ha dicho que seguirá interpretando al Dios del Trueno hasta que le digan que pare, así que parece que queda Thor para rato.

¿Quién será el director de Capitán América 4?

La dirección del filme estará a cargo de Julius Onah, quien ha estado a cargo de cintas como:

Luce (2019)

The Cloverfield Paradox (2018)

The Girl Is in Trouble (2015)