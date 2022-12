Hace un tiempo se anunció que Harrison Ford sustituirá al fallecido William Hurt en el Universo Cinematográfico de Marvel, el actor que está ligado a la saga de Star Wars y Indiana Jones no había dado a conocer sus razones para unirse al UCM, hasta que recientemente en una entrevista mencionó los motivos.

¿Qué personaje tendrá?

Harrison Ford interpretará a Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, conocido hasta el momento como General Ross, en las siguientes producciones de Marvel Studios, esto debido al lamentable fallecimiento de William Hurt en marzo de este año, lo que dejó libre el papel.

Hay que destacar que el personaje de Ross tomará mayor importancia en el UCM por lo tanto el recast para el personaje era necesario.

¿Cuáles fueron los motivos para unirse al UCM?

Debido a la promoción de 1923 desde The Playlist decidieron consultarle a Ford cuáles fueron sus motivos para aceptar el papel de Thunderbolt Ross en el UCM, ante esto el actor fue directo responder que quería probar algo nuevo y distinto.

“Oye, mira, he hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algunas de las cosas que no he hecho”, mencionó.

Asimismo se le preguntó si tendría que ponerse el traje de captura de movimiento para que con CGI dieran vida a un personaje no humano, ante esto el actor solo sonrió y no mencionó nada al respecto.

Esto es importante, ya que el General Ross en los cómics de Marvel acaba convirtiéndose en Red Hulk (Hulk Rojo), el que Ford no haya revelado nada sobre esto quiere decir que mantendrá el hermetismo que caracteriza a todos los actores que forman parte del UCM.

Harrison Ford debutará como el General Ross en Capitán América: Nuevo Orden Mundial, la que se espera que llegue a los cines en mayo de 2024.

De igual forma todo indica que también aparecerá en Thunderbolts, película que reúne a Yelena Belova, Bucky, U.S Agent, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisor y Valentina Allegra de Fontaine, que se estrenará en julio de 2024.