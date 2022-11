Capitán América: New World Order', es la cuarta aventura en solitario que llegará a la pantalla grande sobre este superhéroe, aunque en esta ocasión estará interpretado por Anthony Mackie en lugar de Chris Evans. Pero eso no es todo, ya que Harrison Ford tendrá importante papel.

¿Qué rol tendrá Harrison Ford en Capitán América 4?

En conversación con Collider, el productor de la cinta Nate Moore, señaló : “Harrison Ford asumirá el papel del general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross que metió al nuevo Cap en prisión al final de Civil War porque violó los Acuerdos de Sokovia, algo que generará algunas chispas naturales con Sam Wilson, que creo que van a ser muy divertidas”, añadió Moore sobre lo que podemos esperar ver respecto de la relación entre Ross y el personaje de Anthony Mackie.

Además el cineasta señalo: "El Capitán América de Sam Wilson traerá su propio equipo para jugar. No es ningún secreto que Samuel Sterns está regresando al Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual es fantástico porque Tim Blake Nelson es el mejor”.

¿Qué se espera de Capitán América 4?

La nueva cinta Captain America: New World Order tendrá una historia que explorará las responsabilidades y desafíos que enfrenta Wilson como el reemplazante de Steve Rogers.

Parte del elenco lo conforma Danny Ramírez quien intepretará a Joaquín Torres/Falcon e Isaiah Bradley como Carl Lumbly. Ambos actores repiten sus papeles de The Falcon and The Winter Soldier. Además, el interprete Tim Blake Nelson regresará como Samuel Sterns/The Leader, el papel que encarnó en The Incredible Hulk.