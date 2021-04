Confirman producción de Capitán América 4 con showrunner de The Falcon and The Winter Soldier

Este viernes llegó a su punto cúlmine The Falcon and The Winter Soldier y con el sexto capítulo llegó la confirmación de que Capitán América 4 está en producción de la mano del mismo showrunner de la serie Marvel, Malcolm Spellman.

A diferencia de lo que se rumoreaba entre los fanáticos, quienes ya pensaban en una segunda temporada del título, desde THR indicaron el productor ejecutivo se encuentra desarrollando la cuarta entrega en la franquicia del Capi co escribiendo el guión junto a Dalan Musson, también libretista estable de la serie.

La historia de la película tentativamente continuará la línea argumental propuesta por la producción estrenada en Disney+ con Sam Wilson (Anthony Mackie) investido como el personaje titular y actual portador del escudo. Sin embargo, hasta ahora no hay nada claro de manera pública.

Aún no se han tomado decisiones en cuando al casting, ni tampoco sobre el papel del director que se hará cargo de la película. En tanto que la largamente rumoreada reaparición de Chris Evans como Steve Rogers se mantiene en la incertidumbre.

La franquicia del Capitán América partió con Captain America: The First Avenger (2011), donde se presentó también a Sebastian Stan como James Bucky Barnes; continuó con Captain America: The Winter Soldier, donde se lanzó a Anthony Mackie como The Falcon; y se remató con Captain America: Civil War (2016).

El arco de Steve Rogers concluyó definitivamente con lo que fue Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), película con la que finalmente se Evans se retiró del rol de Rogers, al mismo tiempo que el personaje le cedía el escudo a Sam Wilson para dar pie a los eventos que conocimos a través de la serie The Falcon and The Winter Soldier.