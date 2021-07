Loki | ¡Marvel confirma segunda temporada para serie con Tom Hiddleston!

Esta vez no hubo escena post créditos, pero sí una sorpresa: Marvel confirmó con el último capítulo de Loki que habrá una segunda temporada para la alabada serie protagonizada por Tom Hiddleston.

Este último episodio prácticamente reescribió futuro de lo que será el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), haciendo que el libre albedrío reinara en la línea de tiempo.

Junto con eso, con la aparición de ESE personaje -no vamos a hacer el spoiler-, introdujo oficialmente en el canon la noción del Multiverso en el que buscan adentrarse las producciones de los estudios, abriendo las posibilidades para nuevas aventuras.

La historia de la primera temporada de Loki llegó a su conclusión este miércoles, con un mayor impacto general en el panorama del MCU que sus antecesoras, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier.

Además, proyecta la inevitable conexión con la secuela Doctor Strange and the Multiverse of Madness, obra que explorará definitivamente los alcances del Multiverso, manteniendo al guionista de Loki, Michael Waldron.

La tercera serie de Marvel marcó un hito gracias al que el Dios de los engaños salió de la sombra de su hermanastro, en una seguidilla de eventos que transcurren después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Tom Hiddleston vovió a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant se unieron a él. La dirección de Loki estuvo a cargo de Kate Herron, mientras que Waldron se mantuvo como el guionista principal.