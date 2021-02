Danny Elfman confirma que creará la banda sonora para "Doctor Strange and the Multiverse of Madness"

El reconocido compositor Danny Elfman prácticamente confirmó en medio de una entrevista que será el responsable de crear la banda sonora original de la secuela "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", que será dirigida por Sam Raimi.

En medio de una conversación con el sitio Inverse, Elfman sostuvo que "estoy comenzando a hacer algo del pre trabajo para Doctor Strange 2 que Sam Raimi va a dirigir".

"A pesar de que aún no partiré la composición por meses, hay algunas muestras de música grabadas que necesitan para los sets", añadió el autor.

Elfman no es desconocido en labores colaborativas con Raimi. De hecho su primer esfuerzo conjunto data de 1990, cuando el músico creó el soundtrack de Darkman. Aunque sin duda, una de las colaboraciones más notables entre ambos es lo que hicieron para las dos primeras películas de Spider-Man dirigidas por Raimi, y que se estrenaron en 2002 y 2004.

Y si bien no retornó para el cierre de la trilogía, Elfman trabajó una vez más con Raimi en "Oz the Great and Powerful". A lo que se suma que el compositor es conocido por icónicos trabajos como "Batman", "Batman Returns", "Edward Scissorhands" y "Charlie and the Chocolate Factory".