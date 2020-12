"Doctor Strange 2": Rachel McAdams volverá a encontrarse con el Hechicero Supremo

Era una de las dudas que se mantenía latente para la secuela de "Doctor Strange", pero ahora al parecer está resuelta. O así al menos lo confirmó el sitio especializado Deadline, al revelar que la actriz Rachel McAdams estará en la secuela para la franquicia en solitario del superhéroe.

En "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", McAdams revivirá su rol de Christine Palmer, después de que cerró un acuerdo con Marvel para retornar al popular Universo Cinematográfico.

La actriz canadiense se sumará al equipo a partir de las próximas semanas para trabajar junto a Benedict Cumberbatch, quien sigue en el papel protagónico de Stephen Strange, quién además está filmando su participación en "Spider-Man 3", junto a Tom Holland.

Sam Raimi es el director a cargo de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", tras la salida por diferencias creativa de Scott Derrickson, quien previamente se hizo cargo de la primera entrega.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tiene proyectado su debut para el 25 de marzo de 2022.