Estamos en ese momento del año y es que con el 2022 a punto de terminar, ya podemos saber cuáles fueron las películas más taquilleras del año, entre las que podemos encontrar a la recientemente estrenada Avatar y producciones de Marvel y DC Studios en esta lista.

Hay que señalar que la taquilla (box office) de una cinta se mide según los ingresos generados ya sea por el número de espectadores o entradas vendidas en las salas de cine.

Las 10 películas más taquilleras

10.- Moon Man

Moon Man es una producción China que adapta una serie de webcómics surcoreanos llamados Moon You, con un filme de ciencia ficción y comedia se convierte en la décima película más taquillera del año con más de $460 millones de dólares recaudados en la taquilla.

9.- Water Gate Bridge

La secuela de la película China de La Batalla en el Lago Changjing es la novena película más taquillera del año al recaudar más de $626 millones de dólares.

8.- Thor: Love and Thunder

En el octavo lugar tenemos a la producción de Marvel Studios Thor: Love and Thunder en dónde vemos a Chris Hemsworth junto con Natalie Portman tomarse la pantalla, la película logró recaudar más de $760 millones de dólares, que si bien no era lo esperado entró al top de las películas más taquilleras del 2022.

7.- The Batman

La nueva cinta de Batman protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves se encuentra en el séptimo puesto al recaudar un total de más de $770 millones de dólares.

6.- Black Panther: Wakanda Forever

La cinta que le dió el fin a la fase 4 del MCU y despidió a Chadwick Boseman se encuentra en el sexto lugar luego de recolectar más de $801 millones de dólares en la taquilla.

5.- Avatar: El Camino del Agua

Recientemente estrenada, Avatar: El Camino del Agua se posiciona en el quinto lugar, la secuela de la exitosa película Avatar busca destronar a su primera película como la película más taquillera de la historia al haber recaudado más de 3.000 millones de dólares, actualmente la segunda entrega lleva más de $889 millones de dólares acumulados en taquilla.

4.- Minions: The Rise of Gru

La secuela de los Minions nos muestra el inicio de Gru de Mi Villano Favorito, la película se estrenó en julio de 2022 y acumulo más de $939 millones de dólares en la taquilla.

3.- Doctor Strange In the Multiverse of Madness

El tercer puesto lo ocupa Doctor Strange In the Multiverse of Madness con más de $995 millones de dólares acumulados en la taquilla, la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel fue una de las películas más esperadas del año y una de las más vistas al ocupar este lugar.

2.- Jurassic World: Dominion

En el segundo lugar tenemos a película final de universo de Jurassic World que se inició en 2015, Jurassic World Dominion acumulo más de 1.001 millones de dólares en la taquilla.

La continuación de la saga Jurassic Park de Steven Spielberg sin duda fue un éxito entre los fanáticos.

1.- Top Gun: Maverick

La segunda entrega de la película de los 80´s que tiene como protagonista a Tom Cruise como Pete “Maverick” Mitchel se posiciona 36 años después de su estreno en 1986 y continúa la historia del aviador quién tiene que enfrentar una última misión.

La película superó los 1,488 millones en la taquilla el 2022 y de ese total el 51,7% fue en la taquilla internacional.