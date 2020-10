Benedict Cumberbatch se suma a "Spider-Man 3" como Doctor Strange

Los fanáticos de Marvel recibieron un bombazo este jueves después de que se confirmó que Benedict Cumberbatch se sumará a la tercera entrega de "Spider-Man", en su rol de Doctor Strange.

Según publicó The Hollywood Reporter, Stephen Strange ahora cumplirá el rol de mentor para Peter Parker en reemplazo de Tony Stark, personaje que murió en "Avengers: Endgame" en el épico enfrentamiento con Thanos.

Así mismo, el personaje de Cumberbatch continuará el liderazgo que demostró el Nick Fury de Samuel L. Jackson en "Far From Home", ante el arácnido de Tom Holland.

El sitio especializado destaca que este movimiento le entrega a Holland la posibilidad de continuar compartiendo escenas con actores curtidos, además de proporcionarle una figura paternal a Parker y de entregarle un nuevo impulso a la película dada la popularidad con que cuenta el inglés y su posicionamiento en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El momento en que el Spider-Man de Tom Holland se conoció con el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Recientemente se informó que "Spider-Man 3" contará con Jamie Foxx en su investidura del villano "Electro", rol que ya hizo para "The Amazing Spider-Man 2", en 2014.

Ahora, tener a Doctor Strange en la combinación podría ayudar a explicar la presencia de "Electro", al venir de una película que está fuera del canon del MCU, dada la posibilidad que tiene el personaje de jugar con distintas dimensiones.

Por otro lado, Benedicto Cumberbatch se está preparando para protagonizar "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", película que se ha proyectado explorará realidades alternativas.