Sam Raimi negocia para dirigir "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

El reconocido director Sam Raimi se encuentra en plenas negociaciones con Marvel para dirigir "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la segunda entrega en solitario para la adaptación cinematográfica del "hechicero supremo".

Raimi tiene la posibilidad de tomar el rol que el pasado 9 de enero abandonó Scott Derrickson, tras argumentar diferencias creativas con los estudios de la "casa de las ideas", según informó Variety.

Derrickson, quien dirigió la película que presentó en la gran pantalla al personaje, permanecerá como productor ejecutivo en la secuela. En tanto, si Raimi accede a hacerse cargo de la tarea, deberá ponerse al día con el avance de la producción, que tiene fijada el inicio de sus filmaciones para mayo próximo.

Sam Raimi fue el reponsable de dirigir la trilogía de "Spider-Man", con Tobey McGuire en el rol de Peter Parker; lo que no es menor ya que "Spider-Man 2" sigue siendo considerada una de las mejores películas inspiradas por cómics de la historia.

Además, el realizador cuenta con una nutrida reputación en el mundo del horror, al ser el creador de la trilogía de "Evil Dead", además de resucitarla hace pocos años como una serie de televisión.

Si bien sus trabajos de dirección cinematográfica se redujeron en los últimos años a "Drag me to Hell" (2009) y "Oz the Great and Powerful" (2013), el hombre ha logrado hitos que han permanecido en el inconsciente colectivo de la cultura popular.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tiene agendado su debut para el 7 de mayo de 2021.