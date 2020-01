"Doctor Strange: In the Multiverse of Madness": Marvel se quedó sin director para la esperada secuela

Las cosas están críticas en Marvel, después de que la secuela "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness" se quedó sin director.

Hace unos meses todo era color de rosas, de hecho hasta estaban pensando en darle un giro de horror psicológico a la película, lo que iba avanzando sin problemas.

Sin embargo, este jueves Scott Derrickson, quien ya había dirigido la primera entrega y que había sido requerido nuevamente para la secuela, anunció que se bajaba del proyecto.

"Marvel y yo hemos acordado mutuamente separar nuestro camino a raíz de diferencias creativas", publicó en su Twitter.

"Doctor Strange: In the Multiverse of Madness" se encuentra a la deriva y Kevin Feige deberá encontrar a un nuevo cineasta que se haga cargo de la película, conectandola con las consecuencias de la serie "WandaVision", que debutará próximamente en Disney+.