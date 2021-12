Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Sinopsis de la película revela detalles del personaje

No cabe dudas que el Universo Cinematográfico de Marvel será uno de los mayores atractivos en el ámbito del cine para 2022. Esto debido al éxito que ha tenido Spider-Man: No Way Home, película que incluso busca convertirse en la ganadora de un Premio Oscar.

Siete son las producciones que la compañía liderada por Kevin Feige tiene preparadas para el próximo año y como es de costumbre el público ya quiere conocer cómo continuará la historia en las próximas producciones.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es una de las que ha generado gran expectativa debido a que es la primera en estrenarse el próximo 6 de mayo de 2022.

La producción es dirigida por Sam Raimi y forma parte de la Fase 4 del UCM, sin embargo, esta historia será más oscura ya que como se pudo apreciar en la última cinta de El Hombre Araña, el hechicero fuera de control puede convertirse en su peor enemigo.

La sinopsis de la película dice:

"Se abre la puerta del multiverso, llena de misterio y locura. Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla de Vengadores: Endgame, se espera que el ex cirujano genio y el mago más fuerte de todos, el Doctor Strange juega un papel activo como una figura central en los Vengadores. Sin embargo, al usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso, ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada el multiverso".

"Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Doctor Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el nuevo Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero, que ya no puede hacerse solo con su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se parece exactamente a Doctor Strange…".

¿Será Benedict Cumberbatch el nuevo líder de los Avengers, ahora que ni Capitán América y Iron Man están presentes?

Por el momento, esto no son más que rumores por lo que tendremos que esperar hasta su fecha de estreno para poder confirmar el rol del hechicero.