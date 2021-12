El 2021 para los fanáticos de Marvel fue increíble a pesar de la pandemia. Y es que el último estreno, Spider-Man: No Way Home, le dio el cierre a un año en el que estuvo marcado por la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Black Widow, Eternals, Spider-Man y Shang-Shi en el cine, más series como Wandavision, Loki, Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier le dieron a los fans demasiados buenos momentos oara seguir extendiendo el UCM, donde el Multiverso aparece como la próxima temática tras las Gemas del Infinito y Thanos como principal villano.

Y es que para el año 2022 las producciones también generan muchísima expectación, con varias películas y series ya confirmadas para estrenarse.

Revisa a continuación las próximas películas y series de Marvel Studios:

El UCM no pretende ser menos este 2022 y tanto en Disney Plus, su streaming exclusivo para sus películas y series, más las cintas que saldrán directamente en las salas de cine, Marvel tiene interesantes plantes para este año.

Películas:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La primera película que aparece en el calendario es Doctor Strange 2, con el regreso de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. La cinta abordará el multiverso como nunca antes se ha visto, y tiene la participación de Scarlett Witch (Elizabeth Olsen). Tiene fecha de estreno para el 6 de mayo del 2022.

Thor 4: Love and Thunder

El primer Vengador que tendrá una cuarta película en solitaro es Thor, que vuelve interpretado por Chris Hemsworth y donde se abordará qué pasó con el Dios del Truno tras Endgame, en el que emprendió un viaje en el espacio con los Guardianes de la Galaxia. En esta película estará el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, quien ya se informó que portará el martillo de Thor esta película. Tiene fecha de estreno para el 8 de julio del 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

Una segunda parte de Black Panther ya está en grabaciones y se estrenará el 11 de noviembre del 2022. Con el regreso del director Ryan Coogler, la producción deberá enfrentar la película sin Chadwick Boseman, protagonista y quien falleció el año 2022.

Series:

Ms. Marvel

La primera serie que llegará del UCM a Disney Plus es Ms. Marvel, que por ahora tiene fecha de estreno para el verano estadounidense del 2022. Kamala Khan (Iman Vellani) se pondrá en la piel de esta joven super heroína y que ya tiene confirmada también su aparición en Captain Marvel 2.

Moon Knight

Con Óscar Isaac entrando al universo de superhéroes, Moon Knight llegará en 2022 a Disney Plus presentando al anti héroe de los cómics de Marvel.

She Hulk

Otra serie confirmada y que se han visto algunas imágenes ya, es She Hulk. La super heroína y prima de Bruce Banner tendrá su estreno en Disney Plus en el 2022, en uno de los personajes que mayor expectación generan.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

A diferencia de los otros contenidos, el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, con el regreso de James Gunn a la dirección, tendrá al grupo de héroes de vuelta pero estrenándose directamente en Disney + a fin de año, todo esto previo al estreno del Volumen 3 para el año 2023.