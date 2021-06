Revelan supuesto look que tendrá Natalie Portman en modo y armadura Mighty Thor

Un grupo de fanáticos reveló una imagen que supuestamente revelaría el look que tendrá Natalie Portman para interpretar a Jane Foster en modo Mighty Thor para Thor: Love and Thunder, la tercera entrega en solitario del Dios del Trueno dentro del Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

La cuenta en Twitter que se identifica con "Thor: Love and Thunder News" compartió una imagen de unas camisetas que supuestamente "compartieron los integrantes del equipo cuando terminaron las filmaciones de la película".

La prensa exhiben un colorido estampado que muestra a Thor, Valkiria y a Jane en modo Mighty Thor, todos en sus respectivos trajes.

En particular, el atuendo de Foster parece inspirado por el cómic The Mighty Thor, escrito por Jason Aaron e ilustrado por Russell Dauterman, con los colores de Matt Wilson. Jane aparece junto a Thor con una armadura muy similar a la que utiliza el personaje en el cómic, incluyendo el casco que originalmente tenía una máscara con el fin de mantener oculta su identidad para el resto, incluso a Odín.

Un usuario de Instagram, identificado como Anthony Rose, es la fuente original de las imágenes. Sin embargo, según se ha comprobado en las últimas horas, las fotos ya no están en su perfil.

This came from a t-shirt that a crew members shared from wrapping on the movie. They also shared the Thor art from the other day as well as three other shirts featuring art from the comics! (Third shirt personalized with quotes about the tech they used)



(from anthonyjrose on IG) pic.twitter.com/UeAsV7sRRJ