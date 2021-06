Tom Hiddleston confirma que no estará en Thor: Love and Thunder

Si bien está más que claro que Loki murió asesinado por Thanos en Avengers: Infinity War, los fanáticos pierden la fe en que ese no será el final definitivo para el Dios del Engaño, sobre todo tras la alteración en la línea de tiempo y el respectivo estreno de una serie propia para el personaje, además de la llegada de la tercera película de Thor. Eso sí, el actor Tom Hiddleston confirmó que aunque el personaje estará presente, él no estará en la próxima película del MCU, Thor: Love and Thunder.

En conversación con la revista Empire, el británico explicó que "hablamos de las películas de Thor como una saga familiar y la oposición diametral entre Thor y Loki, esa dualidad y antagonismo, es un libro que es mejor que permanezca cerrado por el momento".

"Hemos explorado tanto como podemos sobre estos dos hermanos", puntualizó.

Recientemente, los fanáticos elevaron teorías en torno al supuesto casting para la película de Taika Waititi de un niño de entre 11 y 12 años, para un personaje que dentro de la producción se le conoce como Zappa. De ahí que se comentara que se podría ver una versión más joven de Loki.

Pero si se le da una vuelta, tiene sentido que la versión de Loki de la serie no aparezca en la cuarta película de Thor. Primero, no sólo porque el Dios del Trueno piense que está muerto, sino que también porque es una versión del Loki del pasado.

Hiddleston lo puso así en diálogo con TV Insider: "Este Loki es el Loki que perdió la batalla de Nueva York al vino de la primera película de Avengers. Este es el Loki que atravesó por la historia de esa primera película".

"Él llegó a la Tierra, tenía el Teseracto, fue capturado por S.H.I.E.L.D., puesto en prisión y tuvo muchos interrogatorios con el Nick Fury de Samuel L. Jackson y la Black Widow de Scarlett Johansson, e invitó a un ejército alienígena a atacar Manhatan y es derrotado por los Avengers reunidos", recalcó.

Los nuevos capítulos de Loki se estrenarán todos los miércoles en Disney+.