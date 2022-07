Thor: Love and Thunder acaba de llegar a la gran pantalla con su nueva entrega la cual trae de regreso a un conocido y querido personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jane Foster, personaje de Natalie Portman es una de las protagonistas de la nueva película. La última vez que la ganadora del Oscar interpretó el papel fue en Thor: The Dark World de 2013.

La ex novia del Dios del Trueno tendrá un papel diferente en esta entrega, ya que no solamente será una científica que trabaja tras escena para salvar el mundo. En esta oportunidad, Jane estará en el campo de batalla, peleando junto a su ex pareja, Thor, por detener al nuevo gran villano que amenaza la paz en la tierra: Gorr (Cristian Bale).

Jane toma el rol de Mighty Thor, la nueva guardiana del martillo de Mjölnir. Por lo que muchos se preguntan qué ocurrió con el personaje durante su ausencia en las sagas de Marvel.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Thor: Love and Thunder. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.





¿Cómo Jane Foster se convierte en Mighty Thor?

En está nueva entrega, Jane, se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia ya que padece cáncer de mamas, por lo que busca maneras de poder combatir la enfermedad.

Al ser una conocida y brillante científica, la joven mujer encuentra un libro que la lleva al Nuevo Asgard, en donde mientras caminaba por una atracción del planeta en donde presentaban el martillo de Thor, Mjolnir, el cual se encuentra quebrado tras los eventos de la tercera temporada, estos pedazos comienza a juntarse con la presencia de Jane.

Posteriormente, cuando Thor regresa a New Asgard para ayudar al planeta en su batalla contra Gorr, el Dios del Trueno se encuentra con su ex pareja, quien también se encontraba en el combate y en su poder tiene el mítico martillo.

A través de flashbacks los seguidores de la ficción se enteran que Thor durante su relación con Jane le pidió al martillo que siempre la proteja, por eso la científica pudo levantarlo y recibir sus poderes. Sin embargo, por el hecho de ser humana, el cuerpo de Jane se debilitaba cada vez que levantaba el Mjolnir.

En la batalla final contra Gorr, Jane decide sacrificarse para salvar a todos y derrota a Gorr destruyendo su espada. Falleciendo en los minutos finales.

En la escena post créditos, Jane aparece en Valhalla, el cielo de los dioses, ya que murió en batalla como una diosa y es recibida por Heimdall (Idris Elba).