Doctor Strange 2 | Explicación del primer trailer oficial de in the Multiverse of Madness

La primera película de terror de Marvel Studios. Así ha sido calificada en la previa Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Y es que la secuela del Hechicero Supremo se estrena en mayo del próximo año y este miércoles fue publicado el primer trailer oficial.

El trailer ya había sido visto por los fans, ya que salió en el final de Spider-Man: No Way Home, pero ahora ya todos pueden ver las primeras imágenes del "Multiverso de la locura".

Y si bien no hay muchos detalles en este adelanto, sí aparecen varias imágenes que dan para explicar.

Explicación del trailer de Doctor Strange 2

Las imágenes muestran al Hechicero teniendo que responder ante las consecuencias de haber enfrentado el Multiverso con Spider-Man y siendo encarado por un antiguo enemigo, Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor).

Sin duda que el Multiverso se verá en extenso en esta película y ya se sugiere que aparecerían diferentes personajes de otros universo, yendo mucho más allá que No Way Home.

Otro de los momentos del trailer es la aparición de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien tras el final de Wandavision recogió finalmente el nombre de Scarlet Witch. Wanda llegaría a ser una aliada de Stephen en esta aventura gracias a su poder único, aunque no se adelanta mucho cómo será su participación.

Unos detalles que quizás no viste, es la inclusión de dos personajes. En forma de un pulpo gigante, uno de ellos es Shumagorath, un villano interdimencional de los cómics que aparece en un instante, mientras que el otro es América Chavez, interpretada por Xóchitl Gómez. Esta superheroína es un personaje medianamente nuevo en las historietas y tiene la habilidad de poder saltar entre dimensiones.

Pero sin duda la mejor revelación del trailer, es que veremos a otro Doctor Strange. Si las informaciones son ciertas, este personaje es maligno y sería el mismo que apareció en la serie animada de Disney Plus, What If...?.

En esta serie, una variante de Doctor Strange se vuelve malvado y ultra poderoso tras no poder salvar a Christine en su universo y a pesar de romper la realidad, no logra evitar su muerte. Esto lo sumerge en la locura y a destruir su mundo, aunque en el último capítulo logra unirse a un nuevo grupo de Vengadores para salvar las otras realidades de Ultron.

En Redgol puedes leer aquí más sobre este Doctor Strange Supremo y que significa en las historias del Universo Marvel.

Revisa a continuación el trailer oficial de Doctor Strange 2: