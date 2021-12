El capítulo de What If...? que debes ver para entender la escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO LAS SIGUIENTES LÍNEAS

Spider-Man: No Way Home ha traido locura entre los fanáticos estos días tras su estreno mundial, con la llegada de la tercera parte de la saga protagonizada por Tom Holland en estas películas de Sony y Marvel Studios.

Esta producción trajo por primera vez a la pantalla grande en live action la idea del multiverso, con villanos de películas anteriores y el regreso de icónicos personajes.

Pero uno que tuvo su participación fue Doctor Strange, caracterizado por el actor Benedict Cumberbartch, quien se prepara para su segunda película: Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness.

Con fecha de estreno para mayo del 2022 y dirigida por Sam Raimi, la cinta traerá nuevamente el multiverso como tema central, aunque iría mucho más allá que el propio filme del Hombre Araña.

Claro que ya tuvimos un primer vistazo con la segunda escena post-créditos de No Way Home, la que fue en realidad un primer trailer oficial de la secuela de Doctor Strange.

¿Qué pasa en la segunda escena post-créditos y qué tiene que ver What If...?

El trailer presentó lo que será las consecuencias de jugar con el multiverso para Strange, con personajes que regresan como Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor)y el de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Pero sin duda que uno que se tomó el protagonismo fue al final de las imágenes, siendo el mismo Doctor Strange pero con un aspecto mucho más maligno.

Si bien aún no se confirma, todo indica que este Strange es nada más y nada menos que Doctor Strange Supremo, personaje que tuvo su estreno en la serie animada de Disney+. What If...?.

La ficción presentó un universo alterno al que conocemos, con un Stephen Strange que cae en la locura luego de no poder evitar la muerte de su gran amor, Christine Palmer. Ante esto, Strange comienza a meterse en las artes oscuras, tanto así que se vuelve maligno y super poderoso.

Este personaje sería quien aparece en el trailer de Doctor Strange 2, por lo que tendremos a un villano de temer para el Hechicero Supremo, enfrentándose a él mismo, aunque por ahora no está confirmado si este será un antagonista del personaje de Cumberbatch o eventualmente un aliado.

¿Dónde ver el capítulo de What If...? con el Doctor Strange maligno?

Este 2021 fue el estreno de la serie animada What If...? en su primera temporada, explorando universos alternos del UCM. El capítulo en que aparece y se conoce el origen de este Doctor Strange, es el episodio 4. Pero ojo, que también vuelve a aparecer en el capítulo 9. Mira AQUÍ en Disney Plus la serie y estos capítulos.