Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá grabaciones "significativas" en los próximos meses: ¿Qué se agregará?

El pasado 25 de octubre, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se enteraron que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' tendrá nuevas grabaciones durante los próximos meses.

Esta noticia fue dada a conocer por el protagonista de la película Benedict Cumberbatch, quien aseguró que las nuevas filmaciones se realizarían durante los meses de noviembre y diciembre de este año. Esto pese a que el director de la cinta Sam Raimi había anunciado el término de las grabaciones.

Esto significa que no solo el estreno de la película se retrasará para el 6 de mayo de 2022 y no para el 25 de marzo como estaba programada, sino también su tráiler que se esperaba fuera publicado prontamente.

¿Qué escenas se incorporarán a Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Desde Hollywood Reporter indicaron que Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá nuevas filmaciones significativas, las que constarán de fotografía adicional y de refilmaciones. Según lo comunicado por el medio, el rodaje adicional abarcará seis semanas e incluirá trabajos durante seis días a la semana.

Por ahora, no se conoce qué actores acompañarán a Benedict Cumberbatch. Lo que se especula es que además de abordar el tema del Multiverso, también se incluiría versiones alternativas de los superhéroes favoritos de los fans.

Estos son solo rumores y especulaciones, por lo que habrá que esperar hasta el estreno de la película o su tráiler para conocer mayores detalles.