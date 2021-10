What If...? | Debuta trailer del final de temporada y creadores prometen un grado de resolución para episodios previos

Este miércoles debutará el episodio que marcará el final de temporada de la serie animada de Marvel What If...? y sus creadores prometen que habrá una resolución para los capítulos previos.

Ahora conoceremos las consecuencias del cliffhanger que dejó el capítulo anterior con The Watcher en serios aprietos, después de que Ultron desatara toda su ambición de poder para silenciar prácticamente al Multiverso.

El asunto es que la mayoría de los episodios de la primera temporada, que ha tenido un recorrido desde agosto hasta ahora, se han perfilado como historias independientes, pero con la llegada de Ultron Vision en el final del capítulo 7 y la continuidad entre el 8 y el 9, resultó ser que había más conexiones de lo esperado a través de estas historias.

En todo este panorama, el título que lleva el capítulo final no es menor: "What If... The Watcher Broke His Oath?" (¿Qué pasaría si... el Observador rompiera su juramento?)

Con la amenaza latente de Ultron, The Watcher formará una alianza improbable con el Doctor Strange que destruyó su propio mundo. Y con este gesto, ya se da pie a que se tome contacto con las otras realidades propuestas por la producción.

El guionista de la serie, AC Bradley, comentó que "veremos y nos reencontraremos con algunos de nuestros héroes de episodios anteriores, incluyendo a la encantadora Capitán Carter, Strange Supreme, Party Thor e incluso Killmonger".

"Al principio de la primera temporada existía la idea de que estamos creando todos estos grandes héroes pero solo podemos sentarnos con ellos durante 20 o 30 minutos. ¿No sería genial? ¿Verlos de nuevo en el final? Y luego, una vez que se tomó esa decisión, me liberé de hacer los finales un poco más oscuros y más grandes, sabiendo que podemos dar algún tipo de resolución en la conclusión", añadió.

Por su lado, el director Bryan Andrews indicó que "hay un grado de resolución en el que parece que todo lo que ha estado sucediendo a lo largo de los episodios, la aventura en la que te traemos lleva al final y termina, hasta cierto punto".

"Todos estos universos, cuando terminamos con nuestro episodio, esos universos continúan. Es un universo cinematográfico en curso, hay cosas que están por venir que tal vez veamos y tal vez no veamos. Pero no necesariamente quiero tener todo atado en un arco perfecto. Hay un nivel de abrocharse con un cierto grado de cosas en las que nos metemos con una determinada historia", puntualizó.

What If...?: ¿Qué pasará en la segunda temporada de la serie animada de Marvel?

Pero los dichos de Bradley no se quedaron ahí, porque también adelantó lo que podría ocurrir en la segunda temporada de la producción animada de Disney+.

"Al entrar en la segunda temporada nos quedamos con la forma de antología y habrá historias completamente nuevas, mucha diversión, nuevos héroes y sacando más de la Fase 4 de lo que obviamente pudimos esta temporada", explicó.

Y también advirtió que "con suerte, veremos indicios de los personajes de Los Eternos, Shang-Chi y Black Widow. Lo divertido de What If ...? Es que podemos explorar todo el multiverso infinito, así que intentamos rebotar tanto como podemos".

"Quiero jugar con todos estos personajes, y por mucho que ame a Capitán Carter, tenemos que compartir el amor. Estoy muy emocionada de mostrar nuevos mundos, nuevos héroes", remató el guionista.