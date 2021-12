Spider-Man: No Way Home | ¿Qué significa la segunda escena post-créditos y de qué se trata?

Este miércoles los más fanáticos y quienes ya consiguieron su entrada para Spider-Man: No Way Home han podido disfrutar de la película en su fecha de preestreno en varias partes del mundo.

Y como es costumbre en Marvel Studios, la película protagonizada por Tom Holland y en asociación con Sony, tiene escenas post-créditos que aquí te contamos cuántas son y qué significa una de ellas, la que dejó la grande tras su estreno.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

¿Qué significa y de qué se trata la segunda escena post-crédito de Spider-Man No Way Home?

Como sabrán, existen dos escenas post-créditos en la nueva película del arácnido, pero aquí nos centraremos en la segunda escena.

Luego de los créditos finales de la película, lo que presenta el filme es nada más y nada menos que el primer adelanto oficial de la próxima película de Marvel Studios: Doctor Strange 2.

La secuela del Hechicero Supremo tiene fecha de estreno para el 2022 y aquí pudimos ver el primer trailer de la película.

¿De qué se trata? El teaser inicia con las consecuencias que debe enfrentar Stephen Strange tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home y los peligros de tratar con el Multiverso. En las primeras imágenes se revela algo que ya se conocía: a Wanda Maximoff interpretada por Elizabeth Olsen.

Tras convertirse en Scarlet Witch en la serie Wandavision, la Bruja Escarlata se presenta como alguien a quien Doctor Strange le pide ayuda, aunque no se ahonda mucho en cuál será su rol en esta película. Algunos fans incluso han rumoreado que podría ser más una villana que una aliada. Otro personaje que reaparece es Barón Mordo, quien ya tuvo una participación en Doctor Strange: Hechicero Supremo y que se convierte en un villano en el final.

Además de las características imágenes psicodélicas que ya pudimos ver en Doctor Strange 1, todas las miradas se centran en el final del trailer, en el que se presenta a un nuevo Stephen Strange, pero malvado.

Doctor Strange en su forma malvada ya fue presentada en el UCM, en la serie animada What If...? de Disney+. La ficción mostró a un Stephen Strange alternativo que se sumerge en la locura en un universo diferente en el que muere su gran amor.

Tras destruir su propio universo, este Doctor Strange eventualmente se une a The Watcher y a un nuevo grupo de Vengadores para salvar el Multiverso, pero es primera vez que de esta serie aparece un personaje en el live-action.

Por ahora no hay más detalles de Doctor Strange: Multiverse of Madness, salvo que se enfrentarán nuevas y oscuras realidades del Multiverso, mucho peores que las que se mostraron en Spider-Man: No Way Home. La secuela de Doctor Strange será dirigida por Sam Raimi, reconocido por dirigir la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire.