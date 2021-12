Spider-Man: No Way Home | ¿Cuántas escenas post-créditos tiene la película?

Llegó el día. Hoy 15 de diciembre es el preestreno de “Spider-Man: No Way Home” y miles de fanáticos alrededor del mundo podrán saber qué sucede con una de las películas más esperadas de Marvel.

No es novedad que la cinta protagonizada por Tom Holland hará realidad el multiverso. Luego de que la identidad de Spider-Man fuese revelada por Mysterio en “Spider-Man: Far From Home”, Peter Parker pidió ayuda a Dr. Strange para que la humanidad olvidara que él es el Hombre Araña. Pero la magia del cirujano se sale de control y desata el regreso de villanos de realidades alternas.

Spider-Man deberá enfrentar a Dr. Octopus, el Duende Verde, Elektro, SandMan y Lagarto, los villanos con los que tuvieron que luchar los personajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Significa esto que también podremos ver a los actores en “Spider-Man: No Way Home”? Todavía no hay confirmación de eso, pero es lo que los fanáticos esperan.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Spider-Man: No Way Home?

Como todas las películas de Marvel, es de esperar que “Spider-Man: No Way Home” tenga escenas post-créditos.

Ya se confirmó que la película de Tom Holland tiene 2 escenas post-créditos, pero todavía no te diremos de qué se tratan, para evitar spoilers.

