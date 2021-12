Los fans ya están vueltos locos por el cameo de un querido personaje en la película [Esta nota tiene spoilers de Spider-Man: No Way Home].

Spider-Man: No Way Home | ¿Qué significa la aparición de ESE personaje en el inicio de la película?

Spider-Man: No Way Home tuvo su pre estreno en Chile y otras partes del mundo e inmediatamente logró superar las expectativas de varios fanáticos que ya pudieron ver la película.

La tercera parte de la trilogía protagonizada por Tom Holland tuvo al fin su llegada a los cines y que tiene un montón de hype y momentos impresionantes que solo quienes han visto la cinta saben de qué estamos hablando.

Y si bien los rumores en la previa sobre diferentes personajes que podían tener su aparición en esta película luego de confirmarse el multiverso y la presentación de villanos de otras sagas del Hombre Araña, un inesperado actor tuvo su estreno en el UCM y que quizás no notaste completamente.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPÓILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO

El detalle que no viste de Spider-Man: No Way Home: ¿Quién es el personaje que aparece en los primeros minutos?

La película del arácnido inicia inmediatamente después del final de Far From Home, revelándose la identidad del Hombre Araña, Peter Parker.

Esto le trae al protagonista diferentes problemas, desde el asedio de la prensa tanto a él como a amigos y familias, como también disputas legales debido a la muerte de Mysterio y su implicación.

Todo esto significa que Peter necesita un abogado, y quien aparece confirmando los diferentes rumores, es nada más y nada menos que Matt Murdock interpretado por el actor Charlie Cox, mismo que le dio vida al personaje y superhéroe Daredevil en la serie de Netflix de tres temporadas.

Esta semana justamente el presidente de Marvel Studios, Kevin Fage, había revelado que si alguien iba a interpretar al superhéroe en el UCM, iba a ser Cox. Claro que solo pasaron un par de días para que se confirmara el ingreso de Murdock al Universo Cinematográfico de Marvel.

La escena es bastante cosrta y tiene a Matt asesorando a Peter en su casa, y ayudándolo a resolver sus problemas con la justicia. Si bien este no vuelve a aparecer ni a vestir su característico traje, sí muestra sus habilidades a pesar de ser no vidente.

Ante el odio de la gente, alguien lanza por la ventana un ladrillo a la casa de Parker, pero sin mirar y de espaldas Matt logra atrapar el objeto. Ante la pregunta de cómo lo hizo, simplemente respondió que era "un muy buen abogado".

La llegada de Charle Cox como el personaje marca un hito en Marvel Studios, ya que es primera vez que alguien de las series de Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Luke Cage y Iron Fist) salta a la pantalla grande, aunque este mismo miércoles otro personaje de Daredevil dio que hablar

ATENCIÓN, A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DEL QUINTO CAPÍTULO DE LA SERIE HAWKEYE

En el quinto y penúltimo capítulo de la serie de Disney Plus Hawkeye, se reveló un secreto a voces: la inclusión de Kingpin, también conocido como Wilson Fisk, como uno de los villanos de la producción e interpretado por Vincent D'Onofrio, quien ya fue el mafioso en la serie de Daredevil.

La llegada de ambos personajes marca sin duda un futuro más que auspicioso para la Fase 4 de Marvel Studios y con la duda de cuándo volverá a aparecer Daredevil y si tendrá una película o nueva producción en solitario.