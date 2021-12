Este miércoles es todo un acontecimiento para los fans de Marvel Studios, ya que es el esperado pre-estreno de Spider-Man: No Way home y este jueves se estrenará en gran parte del mundo. Pero los fanáticos ya tuvieron un adelanto de emoción cuando esta jornada salió el quinto episodio de la serie de Disney Plus, Hawkeye.

La ficción que sigue a Clint Barton (Jeremy Renner) y la introducción de la superheroína Kate Bishop (Hailee Steinfeld), tuvo un tremendo final en el penúltimo capítulo de la serie que ya está disponible en Disney+.

¡Atención! A continuación verás spoilers del quinto capítulo de Hawkeye, no sigas leyendo si aún no ves el capítulo

¿Qué pasó en el quinto capítulo de Hawkeye?

Con solo un episodio restante, el capítulo 5 de la serie de Disney Plus tuvo la aparición ya más constante de Yelena Belova, interpretada por la carismática actriz Florence Pugh quien ya tuvo su estreno en el UCM en Black Widow, como la hermana de Nataha Romanoff.

Ahora el personaje busca venganza por la muerte de su hermana y donde está culpando a Clint Barton como el responsable, pero también en este episodio se revela que fue contratada por alguien para asesinarlo.

El giro de tuerca es al final del capítulo, cuando Yelena le envía un mensaje de texto a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) con una foto de quién lo contrató.

En esta se revela que fue la madre de Kate, interpretada por la actriz Vera Farmiga, quien quiere muerto a Hawkeye.

Lo impresionante y lo que todos esperaban del capítulo, es que en la imagen el personaje de Farmiga no está solo, sino con un hombre que Clint menciona como "Kingpin". Inmediatamente, vemos una imagen borrosa del personaje quien vuelve a ser caracterizado por Vincent D'Onofrio.

¿Quién es Kingpin?

Kingpin, o Wilson Fisk, es un villano mafioso de Marvel y que se caracteriza por su gran tamaño. Tiene como principales enemigos a Spider-Man y Daredevil, de este último fue su principal antagonista en la serie de Netflix y Marvel.

Kingpin es el primer personaje que cruza las series de Netflix para llegar con bombos y platillos al UCM y se espera que en el sexto y último episodio de Hawkeye se pueda ver más del villano y que maravilló a todos los fans en las tres temporadas de Daredevil.

Sumado a Maya, Yelena Bevola y ahora Kingpin, otra persona que podría enfrentar Clint y Kate es justamente a la madre de esta última, ya que el final del capítulo sugiere que la principal antagonista es ella.

El miércoles 22 de diciembre se estrenará en Disney Plus el último capítulo de la serie de Hawkeye.