El director de Marvel Studios dio a entender que los fans deberán estar atentos a Spider-Man: No Way Home.

Hace algún tiempo, se rumoreó que posiblemente en los próximos meses saldría a la luz una nueva producción de Daredevil dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto luego de filtrarse un supuesto contrato donde se mostraba el título de Daredevil junto a Marvel Studios, sin embargo no se habían dado a conocer mayores detalles ni de la trama ni de quién sería el actor que interpretaría al personaje.

Sin embargo, hace algunas horas fue el propio Kevin Feige dio a conocer quién será el intérprete que dara vida a Daredevil en la nueva producción.

Cabe recordar que Daredevil fue creado por Stan Lee y Bill Everett, y apareció por primera vez en Daredevil #1. En live-action, la versión más aplaudida es la que encarnó Charlie Cox en la serie de Netflix, la que contó con tres temporadas en total.

¿Qué actor encarnará a Daredevil en el UCM?

Se trata del mismo actor que lo interpretó en la serie de Netflix, es decir, de Charlie Cox.

“Si tu fueses a ver a Daredevil en cosas que están por estrenarse, Charlie Cox, sí, él sería el actor interpretando a Daredevil”, planteó Feige en una entrevista con Cinemablend. “Dónde veremos eso, cómo lo veremos o cuándo lo veremos, está por verse”, agregó.

Esta declaración de Feige llegó unos días antes del estreno de Spider-Man: No Way Home y aunque no se ha revelado ningún otro detalle, se espera su presencia en la nueva película de El Hombre Araña, como abogado de Peter Parker ante el proceso judicial contra el joven por la muerte de Mysterio, y el nuevo proyecto de Marvel son ciertas.