Este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de Hawkeye, la serie del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney Plus, donde los fans pudieron ver emotivos momentos de Clint Barton y Kate Bishop.

Este es el primer episodio que tiene mayor conexión con las películas y especialmente con Natasha Romanoff, por lo que también se vio la presencia de Yelena, luego de Black Widow (Viuda Negra).

La aparición de este personaje que es interpretado por la actriz Florence Pugh era bastante esperada por los fanáticos de Marvel. Después de su presentación en el Universo Cinematográfico de Marvel y los títulos, se puede ver a Julia Louis-Dreyfous dando vida a Valentina Allegra de Fontaine, diciéndole a la joven (Yelena) que fue el vengador arquero el responsable de la muerte de su hermana, por lo que irá tras él para buscar venganza.

¿Qué significa la aparición de Yelena en el último capítulo de Hawkeye?

Sabemos que Hawkeye no fue quien dio muerte a Natasha, sino que fue ella misma soltó su mano para sacrificarse en Avengers: Endgame y así obtener la Gema del Alma.

Sin embargo, Yelena no sabe esto por lo que llega al capítulo a atacar a Barton, aunque nadie sale herido gracias a Bishop, quien tuvo la posibilidad de derribarla con un flechazo, pero no lo hizo porque en una conversación anterior con Clint, este le había manifestado que el mejor tiro había sido el que no había hecho.

Se sabe también que cuando Fontaine le contó sobre Hawkeye a Yelena, fue con la intención de manipularla, por lo que se espera que prontamente ella descubra la verdad y se una a los arqueros, como sucedió en los Vengadores.

¿Cuándo llega un nuevo capítulo?

El penúltimo capítulo de Hawkeye llegará el próximo miércoles 15 de diciembre de 2021.