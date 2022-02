La miniserie de Marvel para Disney Plus llegó a su fin el pasado mes de diciembre, no obstante, muy pronto llegará un nuevo capítulo. ¡Los detalles!

El pasado 22 de diciembre de 2021 se estrenó el sexto y último capítulo de Hawkeye, la serie de Marvel que contaba la historia del vengador arquero, Clint Barton, y su intención por lograr llegar a celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia.

El problema es que su pasado lo estaba asechando, por lo que tuvo que luchar contra varios villanos que querían acabar con él, para cumplir su misión. Para lograr esto, no estuvo solo ya que hizo su presentación, Kate Bishop, una joven que buscaba convertirse en la mejor arquera del mundo.

¡Alerta Spoilers! Si no has visto la serie, te recomendamos no seguir leyendo.

Cabe recordar que el episodio concluyó con Clint quemando el traje de Ronin y Kate recitando posibles nombres de superhéroes para ella, donde surgieron Lady Hawk, Disparo de halcón, Lady Arrow, los que no fueorn aprobados por Clint. Esto no queda ahí porque cuando aparecen los créditos se muestra el nombre "Hawkeye", dando a entender que ese es el nombre elegido y continuará el legado de Clint Barton.

¿Qué día se estrena y de qué se trata Assembled el nuevo capítulo de Hawkeye?

Pese a que la historia concluyó ahí, este miércoles 9 de febrero se estrenó en Disney Plus, un nuevo capítulo especial de Hawkeye llamado "Assembled", una especie de documental que muestra la creación del programa de Marvel Studios donde los creadores y actores cuentan los detalles de la trama y comparten imágenes exclusivas del set de grabación.

Para poder verlo, debes ingresar al sitio oficial de Disney+ o haciendo click aquí y suscribirte a alguno de los planes ofrecidos.