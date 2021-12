Hawkeye | El esperado villano que hizo su primera aparición en el tercer capítulo de la serie de Disney Plus

El tercer capítulo de Hawkeye estrenado este miércoles se ganó los corazones de los fanáticos por la interacción entre Kate Bishop (Hailee Steinfeld) y Clint Barton (Jeremy Renner); pero también puso la incertidumbre por la aproximación de un nuevo villano en el UCM.

Y es que la nueva serie de Disney Plus empieza a tomar forma y tras tres episodios ya se mostró no solo a una nueva villana, sino también se dejaron grandes pistas sobre la aparición de un icónico personaje que ya debutó en una serie de Marvel, pero no específicamente de Disney+.

¡Atención! A continuación se presentan spoilers del tercer capítulo de Hawkeye:

Tras ser atrapados por la Tracksuit Mafia, se revela que quien dirige las operaciones es Maya López, también conocida en los cómics como Echo) y quien da su nombre al episodio 3.

El capítulo inicia con la historia de pequeña de Maya y más adelante cómo Ronin (Hawkeye) asesinó a un grupo de líderes de la mafía, incluido su padre.

Buscando venganza por Ronin, sin saber que Clint es este personaje tras el chasquido de Thanos, finalmente Barton y Kate logran escapar. Y si bien ambos aún deben descifrar qué esconde el padre adoptivo del Bishop; las teorías y atención se volcaron sobre un misterioso personaje en la infancia de Echo.

¿Quién es el villano que aparece en el tercer capítulo de Hawkeye?

Presentándose como el tío de Maya, solo se muestra una vez a este villano haciéndole cariño cuando pequeña y riéndose, pero sin conocer su rostro. Luego durante el capítulo, un mafioso y Echo vuelven a mencionar a este tío indicando que está a cargo de esta mafie, pero, ¿quién es?

A pesar de que Marvel no dio muchas pistas sobre su aspecto, este tío de Maya no es nada más y nada menos que Wilson Fiks, alias Kingpin, y que según los rumores volvera a ser interpretado en la pantalla chica por Vincent D’Onofrio, mismo actor que le dio vida al villano en la serie de Netflix, Daredevil.

Si bien Daredevil en sus tres temporadas no incluyó personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, sí se hizo mención desde un inicio de que compartían el mismo universo que las películas de los Vengadores.

Debido a que Marvel Studios inició sus series originales en Disney Plus recién en 2020, habían mantenido distancia con las series de Netflix como Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Sin embargo, desde hace un tiempo ya tienen a estos personajes y el primero en dar el salto oficial al UCM sería Daredevil.

La aparición de Kingpin se justifica, a pesar de que no se le nombra, en que en los cómics es el padre adoptivo de Echo. La relación familiar se repetirá sin dudas en esta serie y así introducir al Wilson Fisk de D'Onofrio que encantó a los fans.

De hecho y siguiendo la estela de rumores, Daredevil aparecerá en Spider-Man: No Way Home, repitiendo su papel de la serie el actor Charlie Cox como Matt Murdock.