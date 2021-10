Era inevitable y pasó nuevamente, Charlie Cox se refirió una vez más a la posibilidad de que Daredevil se incorpore al Universo Cinematográfico de Marvel, a pesar de que su interpretación del superhéroe se distancia de manera considerable del tono familiar y colorido de las producciones de Disney.

Aún así, el actor no desconoce las chances. Aunque al mismo tiempo hace una advertencia a los fanáticos de la franquicia sobre desear algo que no saben cómo va a resultar.

"Lo que sucede en los cómics es que un guionista y un dibujante se unirán para hacer un arco. Entonces harán 10 números, 20 números, no sé cuál es el número típico. Y luego hay una especie de reinvención, y a veces la historia continúa, y a veces comienzan de nuevo, o retroceden en el tiempo, hacen cosas diferentes y vuelven a imaginar ese personaje", postuló Cox en primera instancia.

Entonces, "si tuviera la oportunidad de regresar como Daredevil, como sea que se vea, imagino que sería una reinvención del personaje y la serie. Si me eligen para hacerlo, habrá algunos elementos que, por supuesto, serán los mismos".

Pero también, continuó Cox, "podrían elegir a otra persona y reiniciarlo todo de nuevo y simplemente hacerlo como con Spider-Man, lo que es reformularlo y comenzar desde el principio, y demuestra que todavía obtiene resultados, que la gente todavía está deseando verlo. Pero me imagino que Daredevil sería una especie de versión mejorada, no sé, algo así".

Por lo pronto, la visión de Charlie Cox es positiva y sostiene que "también debemos estar agradecidos, porque si no pasa nada en el futuro, tenemos tres grandes temporadas de televisión y no las hemos arruinado".

"Tienes que tener cuidado con lo que deseas. Vuelves y no es tan bueno o no funciona del todo o ha pasado demasiado tiempo, o lo que sea, si no encaja de la misma manera".

"No quieres manchar lo que ya tienes. Si nunca volvemos, tienes estas tres grandes temporadas y nuestra tercera temporada fue la mejor de todas. Entonces, la trayectoria fue hacia arriba. Yo, por mi parte, estoy tremendamente orgulloso y agradecido por lo que tenemos", concluyó.