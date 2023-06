Estrenada en 2022, Thor: Love & Thunder es de las películas menos memorables de la saga del Dios del Trueno en Marvel Studios. Aunque si bien nos regaló a Mighty Thor, la película en sí no es de las grandes maravillas del UCM.

Con Thor dejando a los Guardianes de la Galaxia y emprendiendo un nuevo camino solo, vimos como un villano estaba matando a los Dioses y varios personajes tienen que reunirse para derrotarlo.

¿No van a haber más películas?

En una reciente entrevista con la revista GQ, Chris Hemsworth se refirió a la última película estrenada de Thor, señalando que la cinta en sí “se volvió demasiado tonta“.

Asimismo señaló que los amigos de su hijo también se burlaron de él por lo mala que había sido la película.

“Era un montón de niños de ocho años criticando mi película“, mencionó.

“Creo que nos pasamos con el humor, que la acción estaba bien y que los efectos especiales… no eran tan buenos. Me reí y me dio cringe en partes iguales. Nos lo pasamos demasiado bien. Se volvió demasiado tonta“, agregó.

A pesar de que para el actor todo fue risas y diversión durante el proceso, Hemsworth es capaz de realizar un mea culpa sobre el filme.

“Cuando estás en el ojo del huracán, en el centro de todo, no tienes perspectiva. Me encantó el proceso, fue todo un viaje, pero no sabíamos que la gente fuera a responder así“, reveló.

Sobre su continuidad en el Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Hemsworth señaló que quizás ya es tiempo de dejar el personaje atrás y pone en duda una nueva película.

“Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho, ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no se.,. ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?“, finalizó.