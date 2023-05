Con el estreno de Guardians of the Galaxy Vol.3 pudimos ver el debut de Will Poulter en el Universo Cinematográfico de Marvel como Adam Warlock, personaje que se nos mencionó al final de la segunda entrega de la película de James Gunn.

Con una historia algo floja, su debut en el MCU no fue muy memorable para ser la historia final de los Guardianes, pero sí resultó ser un personaje altamente querido que nos sacó más de una risa en la sala del cine.

¿Seguirá en Marvel?

Mientras continúan las promociones para la película en una reciente entrevista con British GQ el actor habló del futuro de su personaje en Marvel Studios, en dónde destacó que se siente altamente afortunado de participar de una gran franquicia y que si pudiera se incluiría en otra más del extenso Universo de Marvel Studios.

“Si pudiera ser parte de otra gran franquicia… Me siento muy afortunado de haberme unido al UCM, especialmente a bordo del extraño y loco tren de los Guardianes. Tal vez diría, como Black Panther o Vengadores o algo como eso”.

Asimismo en una reciente entrevista con Screen Rant Plus habló sobre su futuro en el MCU luego del estreno de la película y considerando como se dejó su historia en el final de la franquicia de los Guardianes.

“No sé hacia dónde se dirige. Y si lo supiera, te lo diría, honestamente, pero no lo sé. Me siento muy honrado de que sea un personaje querido y que los fanáticos estén emocionados de verlo. He querido tratar de hacer justicia a lo que escribió James Gunn. Estoy emocionado de intentar y, con suerte, enfrentarlo y explorar su evolución, pero no sé exactamente cómo se verá eso”.

Por el momento más detalles sobre una continuación de la historia de Adam Warlock no está confirmada, pero no sería sorprendente que el estudio haya planeado más cosas para el personaje.