Thor Love and Thunder | ¿Cuál fue la condición de Natalie Portman para besar a Chris Hemsworth?

El Universo Cinematográfico de Marvel ha logrado otro gran éxito con el estreno de Thor: Love and Thunder, la cuarta película en solitario de uno de los Avengers originales interpretado por Chris Hemsworth.

Sin embargo, no fue el único personaje que llamó la atención, ya que también se vio el regreso de Jane Foster de la mano de Natalie Portman, quien no dudó en poner condiciones para algunas escenas.

La actriz tuvo su primera aparición en Marvel con Thor de 2011. Dos años más tarde, repitió su papel en Thor: The Dark World, no obstante, luego dio un paso al costado motivado principalmente a la crianza de sus hijos.

Si bien, en Thor: Ragnarok de 2017 no tuvo ninguna aparición, en Thor: Love and Thunder resurgió la idea de contar nuevamente con Jane quien ahora se mostraría como Migthy Thor, la nueva heroína capaz de levantar el martillo Mjolnir.

Eso sí, su regreso contó con una importante petición especialmente para la escena del beso con el protagonista principal.

¿Cuál fue el requisito de Natalie Portman para besa a Chris Hemsworth en Thor 4?

Natalie Portman pidió que Chris Hemsworth respetara su dieta libre de sufrimiento animal para realizar la esperada escena de amor.

“El día que tuvimos que rodar la escena del beso, Chris no comió carne esa mañana porque soy vegana. Él come carne como cada media hora por la proteína animal que necesita en su dieta”, manifestó la actriz a Capital FM. Además, recalcó: “Eso no es algo por lo que esté enojado o que le importe, pero él es muy considerado. Es una persona realmente agradable”.

Thor 4 se encuentra actualmente disponible en cines.