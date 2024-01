Una gran jornada se vivió en la premiación de los Globos de Oro, certamen cinematográfico que destaca las mejores producciones y actuaciones de series de televisión y contenido streaming. Asimismo, en la categoría “Mejor Serie”, se llevó el primer lugar la ficción “Beef“, protagonizada por rotagonizada por Steven Yeun y Ali Wong, quienes también ganaron en la competencia de “Mejor Actor” y “Mejor Actriz”.

Por eso, queremos contarte todos los detalles de esta mini serie que cautivó a la crítica especializada y que obtuvo tres grandes reconocimientos.

¿Dónde ver “Beef”? La serie limitada ganadora de los Globos de Oro 2024

Cabe señalar que la única temporada de “Beef”, serie creada por Lee Sung Jin, se encuentra disponible en el “rey del streaming”, es decir, en Netflix.

¿De qué se trata “Beef”?

La serie se inspira en un incidente real que le sucedió al director Lee Sun Jin. De acuerdo a la descripción del sitio streaming, esta historia trata sobre “dos personas obsesionadas por una rencilla ocurrida durante un incidente de tráfico y que va consumiendo poco a poco todos sus pensamientos y actos“.

Asimismo, el autor relató en diversas entrevistas una experiencia de persecución vivida con otra persona mientras manejaba, la cual edificó la trama de 10 episodios.

Después de un altercado en un estacionamiento, se desencadena una intensa confrontación en la carretera, generando un conflicto amargo entre dos individuos desconocidos: un emprendedor frustrado y una empresaria insatisfecha. La sed de venganza entre ellos y los extremos a los que están dispuestos a llegar para desquitarse mutuamente resulta en la pérdida total de control, poniendo en riesgo todo y a todos en sus respectivas vidas.

El director y escritor añadió que Beef es “un microcosmos de tantas cosas que suceden en nuestra sociedad”, y concluyó: “Estamos conduciendo literalmente en burbujas y proyectando tantas cosas en los demás, con tantas suposiciones, y están sucediendo muchas cosas en nuestra sociedad. Nuestras propias vidas se suman a esa proyección”.

Beef gana tres categorías en Golden Globes Awards

En los premios Globos de Oro, la producción se destacó al llevarse el galardón a la Mejor Serie Limitada, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión, superando a competidores como Daisy Jones and the Six, All the Light We Cannot See, Fargo, Fellow Travelers y Lessons in Chemistry. Ali Wong se alzó con el premio a la Mejor Actuación en una Serie Limitada, mientras que Steven Yeun recibió el reconocimiento a la Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie Limitada.

Al recibir el premio, Lee Sung Jin, bromeó con la experiencia vivida y que inspiró a crear esta historia. “Nuestra serie en realidad se basa en un incidente real de furia en la carretera que realmente me pasó a mí, así que sería negligente no agradecerlo al otro conductor“, expresó mientras recogía el premio. “Señor, espero que toque la bocina, grite e inspire a otros en los años venideros”.