Nathan Mitchell habla de la gran revelación de Black Noir en The Boys: "Fue muy emocionante"

The Boys, la serie de Prime Video, se encuentra transmitiendo su cuarta temporada, la cual reveló una gran sorpresa a los fans: El nuevo Black Noir, luego de que el original tuvo un sangriento desenlace a manos de Homelander. En conversación con RedCarpet, Nathan Mitchell, quien ha interpretado al superhéroe desde el comienzo de la serie, entregó detalles de lo que se viene en los próximos capítulos, como también el cambio radical del personaje.

Como recordarán los fans, en el final de la tercera temporada Homelander se entera quien es su verdadero padre, secreto que Black Noir, uno de sus más fieles compañeros, nunca le reveló, lo que lo impulsa a tomar una decisión radical: Eliminarlo sangrienta y violentamente.

Pero como nadie puede enterarse de lo que le paso al integrante de “Los Siete”, se abrió un casting, encontrando así al nuevo Black Noir, quien a diferencia del primero habla y muestra su rostro.

La sorpresa de Black Noir en la temporada 4

En conversación con RedCarpet, el actor Nathan Mitchell entregó detalles de cómo ha sido el cambio de interpretar a dos versiones de un mismo personaje.

“Ha sido realmente genial. Nunca imaginé que interpretar a un personaje que no habla y que está enmascarado tendría tal impacto en personas en todo el mundo y que sería tan bien recibido por los fans. Y eso ha sido realmente gratificante y divertido, lo aprecio mucho”.

“Y luego poder interpretar a un personaje completamente diferente, que puede hablar, es sorprendente. No es algo que pensé que podría hacer en el programa cuando comencé, porque así no es el papel”.

Agregando que “poder tomar esta oportunidad que surgió es realmente especial, es muy divertido y gratificante ver la respuesta de todos”.

Asimismo, Nathan señaló que es un personaje que disfruta interpretar en ambas versiones. “Lo que me encanta de interpretar a Black Noir es que son extravagantes, tienen comedia y son vulnerables”.

“Creo que eso es lo más interesante de estos personajes, porque el traje en sí es tan poderoso, imponente, fuerte e intimidante que eso es lo que esperas cuando ves a los personajes, pero luego, cuando ves su lado vulnerable o su lado sensible que nos da como un pequeño vistazo a la humanidad”.

“Esa es una de las cosas más satisfactorias que puedes experimentar cuando interpretas a un personaje, pero también cuando miras un personaje, y creo que obtendremos un poco más de información sobre la vida de Noir en la temporada, algunas de sus escapadas, algunas de sus privadas, pero creo que con suerte podremos ver aún más en la temporada 5″.

Black Noir revela su rostro

El personaje ha estado enmascarado desde el comienzo de la serie, pero por primera vez Noir reveló su rostro durante el episodio 6 de la nueva temporada. Acerca de cómo fue ese momento, Nathan señala: “Fue muy emocionante y muy divertido. No esperaba poder hacer esto cuando comencé el papel”.

“Es gracioso porque filmamos esa escena como a las 3 am. Fue simplemente un gran momento. Es algo con lo que he soñado durante mi tiempo en la serie, pero acepte que quizás nunca sería el caso, por lo que tener esta oportunidad es, con diferencia, uno de mis momentos favoritos del programa”.

Las dudas de Black Noir en The Seven

En los episodios más recientes de la trama, se ha visto como el personaje está dudando en seguir en el grupo de superhéroes, ya que señala que no entiende la motivación del anterior Black Noir, ni tampoco se siente parte de “The Seven”.

Acerca de si es algo que se mantendrá en la temporada e influirá en sus acciones, Nathan señaló: “¿Está él, como artista, obteniendo toda la satisfacción que necesita y desea? ¿Está recibiendo toda la dirección que necesita y desea”.

Sin embargo, comenzará a estar más integrado a medida que avanza la temporada. “Está entendiendo más lo que debe hacer allí y cada vez se siente más cómodo con ello, y eso es más divertido y mejor para él.

“Pero estar en los 7 nunca es fácil, y hay muchos giros y vueltas y giros que se te presentan. Así que todavía tendrá sus desafíos”.

“Creo que se está acostumbrando al mundo en el que se encuentra. Lo curioso de Noir es que es como un tipo común y corriente puesto en esta circunstancia extremadamente loca”.

“Y él realmente no sabe en qué se metió al principio, y está tratando de lidiar con eso y adaptarse a ello a medida que avanza la temporada. Pero a medida que llegamos al final, creo que comienza a comprender un poco mejor su papel”.

“Y eso funciona para Homelander. Pienso que a medida que avance la temporada, y a medida que avancemos en la próxima temporada, veremos que la dinámica continúa evolucionando de una manera interesante”.

El final de The Boys

La producción de Prime Video reveló que llegará a su fin con su quinta temporada, acerca de cómo fue conocer la noticia, el actor señaló: “Me siento un poco triste, obviamente porque amo mucho el programa y me encantaría seguir jugando en este mundo, pero al mismo tiempo pienso que es mucho más importante contar una buena historia y no prolongarla más de lo que se supone que debe estar ahí”.

“Entonces, cuando se trata de eso, tengo mucho respeto por Eric (Kripke) por ser firme y decir: Quiero contar una historia de cinco temporadas y lo dejaremos ahí. Y haremos que sea algo realmente bueno de principio a fin”.

“Y no será un programa del que la gente hable en donde digan que fue realmente bueno al principio, pero luego simplemente lo alargaron. Aunque termine, esas 5 temporadas siempre existirán, y este mundo y la historia siempre existirán y eso es algo que me consuela”.

“Y si dicen ‘filmaremos otra temporada después de la quinta’, yo estaría feliz, pero también aprecio que estamos contando una historia sólida y concisa, que vamos a salir en nuestros propios términos y que estamos terminando en lo que parece el momento adecuado para Eric”, expresó.