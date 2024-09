En pleno 18 de septiembre continúa la celebración para Fiestas Patrias, y como es común, aumenta el consumo de carne significativamente en estas fechas.

Y uno de los clásicos e infaltables es el asado, para eso debemos saber cómo se limpia adecuadamente la parrilla antes de comenzar a preparar la comida.

¿Cómo se limpia la parrilla antes del asado? No uses la cebolla

Los chilenos tenemos lacostumbre de limpiar la parrilla con la mitad de una cebolla, porque de esta forma creemos que saldrá toda la grasa que queda de los asados anteriores.

Pero al parecer, esto no es así, tal como lo comenta el destacado chef nacional Álvaro Barrientos, que destaca que el único secreto es mantener el aseo indispensable: “Yo creo que la parrilla es un accesorio de cocina y como todos los accesorios de cocina se tiene que limpiar. Yo no me como un asado por ningún motivo en una parrilla que esté sucia, entonces siempre la mantengo limpia y la mantengo limpia de manera increíble, como limpio cualquier accesorio”.

En la conversación con Meganoticias, continúo contando sus mejores técnicas: “Primero, si es necesario, le echo un poquito de agua y después de eso, desengrasante y después virutilla y más tarde lo vuelvo a enjuagar. Si la parrilla es muy grande y hay patio, lo hago en el patio con la ayuda de la manguera, pero me resulta tan absurdo asar una parrilla sucia que es como igual hacerse un bistec en un sartén sucio. Uno tiene que preocuparse mucho, mucho, mucho de limpiar la parrilla”.

¿Sirve limpiar la parrilla con una cebolla?

Ante esta interrogante común entre los chilenos, Barrientos comenta lo siguiente: “lo que pasa es que la cebolla tiene humedad, es un producto que además es resistente y se utiliza mucho y eso tiene mucho de mito también, pero es súper importante, lavar las cosas, sobre todo considerando que la mayoría de las parrillas no son de acero inoxidable, entonces tú no puedes comer un producto cocinado en una superficie oxidada porque es súper tóxico y te puede hacer mucho daño“.