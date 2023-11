El pasado viernes 17 de noviembre PlayStation anunció en su blog una noticia esperada por muchos, se trata del estreno remasterizado de “The Last of Us Part II” , título que llegará en exclusivo para PlayStation 5.

¿Cuándo? La fecha de su lanzamiento está más cerca de lo que crees, conoce todos los detalles aquí en RedGame.

¡Confirmado! Aclamado juego de supervivencia será lanzado en 2024 en formato remasterizado

Según la información entregada por el sitio web de PlayStation y en conjunto con Naughty Dog, “The Last of Us Part II Remastered” llegará para la consola PS5 el próximo día viernes 19 de enero del 2024.

Te recordamos que este título consiguió gran notoriedad en el último año tras el estreno de una serie live action de la primera parte de The Last of Us, producción estadounidense estrenada por HBO y que contó con el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, en los papeles de Joel y Ellie respectivamente.

Volviendo al comunicado de PlayStation, este continúa señalando que “una de las adiciones más importantes es No Return: un modo de supervivencia roguelike diseñado para permitir a los jugadores demostrar tu habilidad en encuentros aleatorios y experimentar el combate de The Last of Us Part II en una experiencia nueva. Además, y porque muchos fanáticos lo pidieron se agregó Guitar Free Play, un nuevo modo que te permitirá rasguear las cuerdas en una gran cantidad de instrumentos desbloqueables, usar pedales de efectos de audio para modular tu interpretación y tocar como diferentes personajes en varias ubicaciones del juego para personalizar el ambiente”.

Este remasterizado también añade niveles perdidos, es decir, ver algunas secuencias jugables previamente eliminadas del juego, incluyendo, además comentarios de desarrolladores integrados para darles un contexto único a la experiencia.

Finalmente, el comunicado señala que quienes hayan adquirido el título para PS4, podrán pasarse a la versión remasterizado para PS5 por solo US$10. Esto incluye trasladar además las partidas guardadas en la versión de la consola anterior.

Revisa AQUÍ el comunicado de PlayStation en su blog.

¿Cuánto es el valor de The Last of Us Part II para PlayStation?

Actualmente el costo de The Last Of Us Part II es de US$39.99 en el sitio web de PlayStation , es decir, alcanza un valor aproximado de $34.908 pesos chilenos.

En tanto, la parte uno de la saga (la mostrada en la serie de HBO), tiene un valor de US$39.89 también en la tienda oficial de PlayStation, es decir, algo así como $34.820 aproximadamente.

Revisa aquí las dos entregas de la saga: