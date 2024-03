¿Cuándo se estrena The Last of Us 2? Aseguran la posible fecha de la nueva temporada

En enero de 2023 se estrenó en la anterior plataforma de HBO Max The Last of Us. La serie basada en el exitoso videojuego llegó a la plataforma el 15 de enero y nos presentó una cantidad de 9 episodios los que se estrenaron de manera semanal.

Desde el término de la temporada es que los fanáticos se encuentran esperando la llegada de la segunda parte, la que continúa con la historia de Joel y Ellie en este mundo post-apocalíptico.

Posible fecha de nueva temporada

Recientemente, se reveló que Pedro Pascal finalizó el rodaje de su personaje para la segunda temporada de The Last of Us. Ahora, gracias a un insider, tenemos una posible fecha de estreno de la serie en Max y HBO.

Daniel Richtman, conocido como DanielRPK en redes sociales, reveló que veríamos la segunda temporada el próximo año. En concreto, según Richtman, The Last of Us 2 se estrenaría en HBO y Max entre los meses de marzo y abril del 2025.

De momento sabemos que Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelven una vez más a sus papeles protagónicos y a ellos se les sumaran los personajes sobrevivientes de la primera temporada y nuevas adiciones al cast que hemos conocido con el paso del tiempo.

Otra de las cosas que ya sabemos es que Peter Hoar, quien dirigió el tercer episodio de la primera temporada, vuelve a la dirección de uno de los capítulos. A él se le suman Mark Mylod (Sucession), Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) y Kate Herron (Loki).

De igual forma, otra de las cosas que ya sabemos es que esta segunda temporada nos presentará mayoritariamente lo ocurrido en el segundo juego de Naughty Dog sin presentarnos cosas nuevas aparte de esta historia.

Aunque sí se ha revelado que se podría continuar la historia más allá de lo narrado en los videojuegos, pero esto no ha sido confirmado de momento.