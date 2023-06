¡Será más oscura! Bella Ramsey adelanta los primeros detalles de The Last of Us 2

The Last of Us fue uno de los grandes estrenos que pudimos disfrutar este 2023. La adaptación cinematográfica del videojuego cautivó a todos sus fanáticos, siendo una de las producciones más vistas de la plataforma HBO Max. Ahora, la ficción regresa a las pantallas con una segunda temporada cargada de momentos sorprendentes. Así mismo confirmó Bella Ramsey, protagonista de la serie y que reveló nuevos detalles de lo que se viene.

Bella Ramsey cuenta secretos de la segunda temporada de The Last of Us

Durante una interesante conversación de Variety, la artista de 19 años comentó lo que se viene la segunda entrega de la serie de HBO.

“Es más oscura”, confesó Bella Ramsey en una reciente entrevista con Vanity Fair. “Realmente es una historia sobre la venganza, y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional”.

¿Qué habrá querido decir? Lo más prudente es no ahondar en estas declaraciones para no hacer spoilers si no conoces el videojuego.

Lo que sí, es que The Last of Us 2, se basará en el segundo videojuego, que transcurre varios años después de los acontecimientos del primero. Así mismo, su relato también será diferente, y Bella Ramsey ya ha desvelado que el tono de los nuevos episodios será más sombríos y oscuros de lo que hemos visto hasta ahora.

¿Hay retraso en el estreno de sus nuevos episodios?

En estos momentos sí hay retraso en la producción de su segunda temporada, debido a la huelga de guionistas que se encuentra vigente actualmente en Hollywood. Tras la movilización muchos proyectos se han pospuesto ya que aún no se presenta una solución que de por finalizado el conflicto de escritores.

Pero que no ahogue la presión, sin duda que volveremos a ver The Last of Us 2 junto a nuestra propia compañía o de seres queridos. Solo queda tener paciencia.